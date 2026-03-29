U videu vrana u kljunu drži orah, a čovek joj pokazuje mehanizam - drvenu konstrukciju kojom može da ga razbije.

Vrana odmah shvata šta treba da radi, povlači vezicu kako bi drveni čekić udario orah.

Na kraju videa vrana sklanja orha u stranu i ponovo ga kljucne kako bi se napukla ljuska odlomila. Video je oduševio veliki broj ljudi, a mnogi su ostavili svoje komentare.

"Vrana je inteligentna kao sedmogodišnje dete i razmišlja o problemima, rešava zadatke, pravi alate, pogrešno procenjuje ljude po njihovim licima i tačno procenjuje ljudsko ponašanje", "Impresivno", "Vrane su pametnije od ljudi", bili su samo neki od komentara,.