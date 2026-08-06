Prema prvim informacijama, eksplozivna naprava detonirala je u trenutku kada se Tkačuk nalazio u vozilu.

Na snimcima se vidi teško oštećen automobil, dok su na licu mesta odmah intervenisale hitne službe i policija.

Tkačukova kompanija proizvodi dronove "Vampir" kojima upravlja operater koji nosi specijalne naočare i prati video snimak iz bespilotne letelice uživo.

Ove dronove Rusija u velikoj meri koristi na frontu u Ukrajini.

Navodi se da je Tkačuk vodio i popularni Telegram kanal "Opsednut ratom", putem kojeg je prikupljao sredstva za rusku vojsku.