Na društvenim mrežama osvanuo je oglas za prodaju porodične kuće u selu Bašin, koje pripada opštini Smederevska Palanka. Nekretnina bi mogla da bude zanimljiva svima koji žele mirniji život na selu, veće dvorište ili imanje pogodno za poljoprivredu.

Kuća ima 116 kvadratnih metara i nalazi se na placu od čak 33 ara. U oglasu je navedeno da poseduje četiri sobe, ali da je potrebno renoviranje.

Pored kuće, u dvorištu se nalaze bunar i česma, kao i već iskopana septička jama.

Od pomoćnih objekata na imanju izdvajaju se koš sa magazom i podrumom, kao i prostrana štala, što ovu nekretninu čini pogodnom za one koji planiraju da se bave poljoprivredom ili stočarstvom.

Cena ove kuće iznosi 30.000 evra.

Mirno selo u blizini Smederevske Palanke

Bašin je malo selo u opštini Smederevska Palanka, u Podunavskom okrugu. Karakterišu ga mirno okruženje, poljoprivredne površine i dobra povezanost sa opštinskim centrom, što ga čini pogodnim za one koji žele da pobegnu od gradske gužve, a da im važni sadržaji ipak budu relativno blizu.

Sve više kupaca poslednjih godina traži upravo ovakve nekretnine – sa velikim placem, pomoćnim objektima i mogućnošću uređenja doma po sopstvenim željama.