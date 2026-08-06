Podgorička policija nastavila je akcije usmerene na suzbijanje imovinskog kriminaliteta, a rezultati istrage doveli su do hapšenja dvojice muškaraca osumnjičenih za različite oblike krađa.

Pripadnici Odeljenja bezbednosti Podgorica, postupajući po nalozima državnih tužilaca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili su slobode S. A. (29) zbog sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa.

Kako se sumnja, S. A. je 29. jula 2026. godine u naselju Stari Aerodrom ukrao električni trotinet, nakon čega se udaljio sa mesta događaja.

Istražitelji sumnjaju i da je samo dan kasnije, 30. jula, ponovo bio u akciji. Navodno je u istom naselju obio vrata stambene zgrade, a zatim u zajedničkim prostorijama presekao sigurnosnu sajlu kojom je bio vezan bicikl i odneo ga.

Nakon sprovedenih operativnih mera, policija je uspela da identifikuje osumnjičenog, koji je potom uhapšen po nalogu tužioca i uz krivičnu prijavu sproveden nadležnom državnom tužilaštvu.

Drugi uhapšeni, E. G. (29), sumnjiči se za tešku krađu nakon što je, kako se navodi, iskoristio nepažnju prolaznika i iz njegovih ruku oteo novac u iznosu od 1.100 evra.

Prema sumnjama istražitelja, krađa se dogodila 3. avgusta, a policija je nakon intenzivnog rada uspela da brzo identifikuje i locira osumnjičenog.

On je, po nalogu postupajućeg tužioca, uhapšen i priveden zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa.

Iz Uprave policije poručeno je da se nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju imovinskih krivičnih dela i procesuiranju osoba koje ugrožavaju imovinu građana.

Pobjeda