Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio je koliko će još trajati tropski talas u Srbiji, kada stiže kratkotrajna promena vremena i da li nas do kraja avgusta očekuju nova velika vrućina.

Prema njegovim rečima, pred Srbijom je još nekoliko veoma toplih dana, a vrhunac vreline očekuje se do kraja nedelje. Najviše temperature biće zabeležene na severu zemlje, posebno u Vojvodini i Beogradu.

"Do petka nas očekuje ekstremno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. Najviše vrednosti biće na području Vojvodine i Beograda, gde temperatura može dostizati 38, pa čak i 39 stepeni. Na jugu i jugoistoku zemlje biće za nijansu svežije, ali i dalje veoma toplo", rekao je Todorović.

Današnji dan proteći će u znaku sunčanog i vrelog vremena, dok se prvi nagoveštaji promene očekuju već u petak tokom popodneva.

Tada će doći do razvoja lokalne oblačnosti, pa su ponegde mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najveća šansa za takve pojave biće na području Vojvodine, gde se predveče može očekivati i grmljavina, ali meteorolog naglašava da se ne očekuju obilnije padavine.

"U petak popodne počeće da se pojavljuju oblaci lokalnog karaktera, ponegde može biti kratkotrajne kiše ili pljuskova. Predveče je na području Vojvodine moguća i grmljavina, ali ne očekujemo neke velike količine padavina. Većina mesta ostaće suva", objasnio je Todorović.

Stiže osveženje, ali nema pravog zahlađenja

Promena vremena očekuje se tokom noći između petka i subote, kada će Srbiju zahvatiti nešto svežiji vazduh. Ipak, prema rečima meteorologa, neće doći do naglog zahlađenja, već samo do kratkotrajnog pada temperature.

Od subote, 8. avgusta, maksimalne temperature biće niže za nekoliko stepeni i kretaće se uglavnom između 32 i 35 stepeni.

"Od subote, 8. avgusta, temperature će biti niže za nekoliko stepeni. Maksimalne vrednosti biće uglavnom između 32 i 35 stepeni, a ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Međutim, ne očekujemo ozbiljna nevremena, već lokalne pojave koje mogu biti veoma neujednačene", rekao je Todorović.

On je ukazao da su letnji pljuskovi karakteristični po tome što mogu biti veoma različiti čak i na malim udaljenostima.

Može se dogoditi da u jednom mestu padne umeren pljusak, dok samo nekoliko kilometara dalje ne padne ni kap kiše. To je karakteristika ovakvih letnjih padavina - naveo je meteorolog.

Do sredine avgusta ostaje veoma toplo

Prema prognozi Todorovića, ni naredni period neće doneti pravi prekid leta. Od 9. do 15. avgusta očekuje se i dalje toplo vreme, ali uz nešto prijatnije temperature nego tokom aktuelnog tropskog talasa.

Temperature će se uglavnom kretati između 32 i 36 stepeni, dok se veća promena vremena i češći pljuskovi mogu očekivati tek posle sredine avgusta.

"Od 9. do 15. avgusta očekuje nas i dalje toplo vreme, sa temperaturama od 32 do 36 stepeni. Biće to ipak za nekoliko stepeni manje nego sada. Tek posle 15. avgusta postoji veća verovatnoća za dalji pad temperature i češću pojavu kratkotrajnih pljuskova", zaključio je Todorović.

(Kurir/T.P.)