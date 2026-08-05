Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da vodostoj Dunava polako raste i da je izbegnuto potpuno zatvaranje nuklearne elektrane "Pakš".

"Već smo 7 centimetara iznad minimalnog vodostaja. Situacija u nuklearnoj elektrani je za sada ohrabrujuća i stabilna", rekao je Mađar i dodao da su trenutno "oprezno optimistični".

Nakon prvog dana dvodnevnog sastanka vlade i sastanka radne grupe za odbranu, Mađar je započeo svoje saopštenje rekavši da je danas oboren apsolutni toplotni rekord, sa 43 stepena izmerena u Budimpešti.

On je istakao da je kao odgovor na lekcije koje su naučene iz trenutne energetske krize usvojen sveobuhvatni plan razvoja energetike i građane obavestio o važnim odlukama vlade i Radne grupe za odbranu - počeće tender za vetropark, a u petak će biti objavljeni i rezultati tendera za razvoj elektroenergetske mreže, koji će biti sproveden sredstvima EU.

"Dragi sunarodnici, trenutno smo oprezno optimistični. Poslednjih dana uspeli smo da sačuvamo energetski bilans Mađarske. Za sada smo uspeli da izbegnemo potpuno zatvaranje 'Pakša', a tokom ove vrućine stvoreno je nacionalno jedinstvo kojem zavide i kojem se dive Evropa i svet", rekao je mađarski premijer, dodajući da će naredni sati i dani i dalje biti kritični, prenosi portal Index.hu.

Prema njegovim rečima, postoji stalni kontakt sa Slovačkom, koja je javno potvrdila da ispunjava svoje međunarodne obaveze i da će nastaviti da neometano ispušta količinu vode koja duguje Mađarskoj. Pumpa u elektrani Dunamenti je upravo automatski privremeno isključena zbog vrućine, ali će proizvodnja uskoro biti nastavljena, rekao je Mađar.

Na Dunavu, nizak protok vode predstavlja izazov za rad nuklearne elektrane "Pakš", čiji reaktori zavise od rečne vode za hlađenje. Zbog pada nivoa i porasta temperature Dunava mađarska nuklearna elektrana je prethodnih dana isključila sve reaktore osim jednog.