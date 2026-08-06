Kada se temperature danima ne spuštaju ispod 30 stepeni, mnogi pred spavanje traže način da se što brže rashlade. Hladan tuš, klima-uređaj i ledene obloge najčešći su izbor, dok ulazak u toplu vodu deluje kao poslednja stvar koju biste poželeli.

Međutim, stručnjaci ističu da upravo prijatno topla kupka ili tuširanje mogu pomoći organizmu da se prirodno rashladi i lakše pripremi za san. Ključ je u tome da voda ne bude vrela i da se kupanje obavi dovoljno rano pre odlaska u krevet.

Zašto hladan tuš nije uvek najbolje rešenje?

Ledena voda pruža trenutno olakšanje, ali taj osećaj često kratko traje.

Naime, hladnoća dovodi do sužavanja krvnih sudova u koži i smanjuje protok krvi, jer telo pokušava da sačuva toplotu. Zbog toga izrazito hladan tuš ne mora da doprinese dugotrajnom rashlađivanju organizma.

Topla voda deluje potpuno drugačije. Ona privremeno širi krvne sudove, posebno u šakama i stopalima, pa nakon izlaska iz kupke telo lakše oslobađa višak toplote preko kože. Tako unutrašnja telesna temperatura postepeno opada, što je jedan od prirodnih signala da je vreme za san.

Kako topla kupka pomaže da lakše zaspite?

Tokom večeri organizam prirodno snižava telesnu temperaturu kao deo cirkadijalnog ritma.

Topla kupka može da podrži taj proces tako što najpre povećava protok krvi ka površini kože, a zatim omogućava efikasnije oslobađanje toplote nakon izlaska iz vode.

Zbog toga mnogi ljudi ranije osete pospanost i lakše utonu u san.

Istraživači sa Univerziteta u Teksasu navode da je efekat najbolji kada se kupanje obavi dovoljno rano kako bi telo stiglo da se rashladi pre odlaska na spavanje.

Šta pokazuju istraživanja?

Sistematski pregled koji je obuhvatio 17 istraživanja pokazao je da kupanje ili tuširanje toplom vodom pre spavanja može da:

skrati vreme potrebno da zaspite,

poboljša kvalitet sna,

poveća efikasnost spavanja.

U analiziranim studijama korišćena je voda temperature između 40 i 42,5 stepeni, a pozitivan efekat primećen je čak i kada je kupanje trajalo svega deset minuta.

Autori istraživanja ipak ističu da su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se precizno utvrdilo idealno vreme i trajanje kupanja.

Kada je najbolje da se okupate?

Stručnjaci preporučuju da toplu kupku ili tuširanje planirate jedan do dva sata pre odlaska na spavanje.

Tako organizam ima dovoljno vremena da nakon zagrevanja postepeno spusti telesnu temperaturu i pripremi se za odmor.

Za željeni efekat nije potrebno dugo kupanje. Dovoljno je između 10 i 20 minuta, pri čemu voda treba da bude prijatno topla, a ne toliko vrela da izazove intenzivno znojenje ili osećaj nelagodnosti.

Kupanje neposredno pred odlazak u krevet može imati suprotan efekat ako telo nije stiglo da se rashladi.

Kupka nije dovoljna ako je soba pregrejana

Topla kupka može doprineti boljem snu, ali neće rashladiti prostoriju u kojoj spavate. Zato stručnjaci savetuju da je kombinujete sa drugim navikama koje olakšavaju odmor tokom letnjih noći.

Preporučuje se da:

provetrite prostoriju kada spoljašnja temperatura padne,

tokom dana zaštitite sobu od direktnog sunca,

koristite laganu posteljinu od prirodnih materijala,

izbegavate alkohol, obilne večernje obroke i dugo gledanje u ekran telefona pre spavanja.

Iako na prvi pogled zvuči paradoksalno, prijatno topla kupka može biti efikasniji saveznik za miran san od ledenog tuša. Umesto da naglo rashladi telo, ona mu pomaže da prirodnim putem otpusti višak toplote i lakše uđe u fazu odmora.