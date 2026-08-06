Istraga brutalnog ubistva ruske državljanke Ljudmile Turkove Konstantinovne (27), čije je telo pronađeno u putnom koferu bačenom u kanal Vizelj u Beogradu, ulazi u novu fazu nakon što je osumnjičeni turski državljanin K. E. prvi put detaljno izneo svoju odbranu pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu.

Kako se saznaje, osumnjičeni je u potpunosti negirao da je izvršio teško ubistvo koje mu se stavlja na teret. Međutim, tokom saslušanja izneo je tvrdnje koje su dodatno zakomplikovale slučaj, navodeći da u događaju, prema njegovoj verziji, nije učestvovao sam, već da je u sve bilo umešano više osoba.

Upravo zbog tih navoda, istražitelji će u narednim danima i nedeljama detaljno proveravati sve informacije koje je izneo tokom saslušanja. Biće provereni ljudi koje je pominjao, njihove međusobne veze, kao i svi drugi detalji koje je naveo u pokušaju da objasni svoju ulogu u događajima koji su prethodili smrti mlade Ruskinje.

Prema informacijama iz istrage, K. E. je izjavio da Ljudmilu navodno nije poznavao odranije, iako, kako je rekao, između njih jeste došlo do bliskog fizičkog kontakta kobne noći.

Tokom saslušanja opisivao je, prema nezvaničnim saznanjima, svoju verziju događaja, tvrdeći da postoje osobe koje imaju mnogo značajniju ulogu u ovom slučaju nego što se trenutno smatra.

Izvor upoznat sa istragom navodi da će svi ti navodi biti detaljno provereni.

On je tokom iznošenja odbrane pominjao i druge ljude, određene predmete i okolnosti za koje tvrdi da su povezani sa smrću Ljudmile. Sada je na istražnim organima da provere da li u tim tvrdnjama postoji bilo kakva istina ili je reč o pokušaju da skrene istragu u drugom pravcu - navodi sagovornik upoznat sa predmetom.

Bez obzira na odbranu osumnjičenog, istraga se intenzivno nastavlja.

Više javno tužilaštvo u Beogradu zajedno sa pripadnicima policije prikuplja materijalne dokaze, analizira video-nadzor, rezultate veštačenja, DNK tragove, komunikaciju osumnjičenog, kao i sve druge okolnosti koje bi mogle da rasvetle način izvršenja zločina.

Cilj istrage je da se osnovana sumnja, na osnovu koje je pokrenut postupak, potvrdi dokazima koji bi mogli da dovedu do podizanja optužnice.

Istovremeno će biti proverena i svaka tvrdnja koju je K. E. izneo u svojoj odbrani.

Prema informacijama koje posedujemo, protiv osumnjičenog će se postupak voditi u Srbiji.

To znači da K. E. neće biti izručen Turskoj, jer je krivično delo za koje se sumnjiči, prema navodima tužilaštva, izvršeno na teritoriji Srbije.

Ukoliko tokom istrage bude prikupljeno dovoljno dokaza i optužnica bude potvrđena, suđenje će biti održano pred nadležnim sudom u Srbiji, a eventualnu zatvorsku kaznu izdržavao bi u našoj zemlji.

Viši sud u Beogradu odredio je K. E. pritvor po sve četiri zakonske osnove.

Sud je ocenio da postoji opasnost od bekstva, mogućnost da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke, bojazan da bi mogao da ponovi krivično delo, ali i činjenica da je reč o izuzetno teškom krivičnom delu za koje je zaprećena kazna doživotnog zatvora.

Prema naredbi o sprovođenju istrage, postoje osnovi sumnje da je K. E. u ranim jutarnjim satima 26. jula namamio Ljudmilu Turkovu Konstantinovnu u stan u Beogradu.

Sumnja se da ju je između 5.30 i 6.30 časova ugušio komadom odeće koji joj je prethodno obmotao oko vrata, usled čega je preminula na licu mesta.

Nakon toga je, kako se sumnja, njeno telo stavio u veliki putni kofer, izneo ga iz stana oko 6.55 časova, a zatim odvezao do kanala Vizelj, gde je kofer sa telom bacio u vodu pokušavajući da prikrije tragove zločina.

Telo nesrećne devojke pronađeno je šest dana kasnije, nakon intenzivne potrage.

Ljudmila Turkova Konstantinovna rođena je 29. septembra 1998. godine, a u Beograd je doputovala 23. jula 2026. godine letom iz Istanbula.

Iznajmila je apartman na Savskom vencu, gde je planirala da nekoliko dana provede sa prijateljicama koje žive u srpskoj prestonici.

Poslednji put se porodici javila u noći između 25. i 26. jula.

Majci Juliji poslala je poruku u kojoj je napisala:

"Izašla sam sa devojkama, sve je u redu. Pozvaću te sutra."

Njen telefon ubrzo je postao nedostupan, a porodica je prijavila njen nestanak. Nakon višednevne potrage, telo mlade Ruskinje pronađeno je u kanalu Vizelj, spakovano u putni kofer, zbog čega je ovaj slučaj potresao javnost u Srbiji i Rusiji.

Blic