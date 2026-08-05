Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa vršiocem dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti Aleksandrom Šuvajevim da je bezbednost stanovnika glavni prioritet.

- Najvažnije pitanje sada jeste obezbeđivanje bezbednosti, života i zdravlja ljudi. Ali ne smemo zaboraviti ni pitanja socijalnog karaktera, kao ni ekonomskog razvoja - poručio je Putin.

Pored toga, istakao je da je u Belgorodskoj oblasti neophodno povećati broj lekara i drugih stručnjaka u odnosu na broj stanovnika.