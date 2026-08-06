Dogovor je postignut sa Evropskom komisijom koja će izdvojiti sredstva iz programa SAFE, prenose lokalni mediji.

Novac će biti namenjen za jačanje PVO, nabavku vojne tehnike, artiljerije i dronova.

Jedan deo novca će otići i na pomoć Ukrajini.Kadri Piters, zamenik ministra odbrane, rekla je da će u narednim godinama biti realizovane obimne nabavke naoružanja, što će imati direktan uticaj na bezbednost Estonije i celog regiona.

SAFE je deo paketa mera Evropske unije pod nazivom „Ponovno naoružavanje Evrope”, usmerenog na jačanje odbrambenih kapaciteta. Jedan od uslova SAFE mehanizma je organizovanje zajedničkih nabavki.

Putem ovog mehanizma, Evropska unija će prikupiti do 150 milijardi evra na tržištima kapitala i ta sredstva staviti na raspolaganje državama članicama u vidu dugoročnih zajmova za ulaganja u odbranu.

Podsetimo, predsednik Rusije Vladimir Putin više puta je isticao da Moskva nema nameru da napada zemlje NATO i da zapadni političari zastrašuju stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

(Sputnjik)