Nemačka neće zastrašiti Rusiju „zveckanjem oružjem“, ali neumorna težnja Berlina ka eskalaciji mogla bi dovesti zemlju do katastrofe, rekao je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski u intervjuu za RIA Novosti.

- Rusija se neće zastrašiti zveckanjem oružjem. Ali neograničena želja nemačkog rukovodstva za eskalacijom mogla bi dovesti zemlju do još jedne katastrofe - rekao je.

Nemački novinski portal T-Onlajn objavio je da je nemačka vlada izdvojila rekordnih 11,5 milijardi evra u saveznom budžetu za 2026. godinu, koji će biti iskorišćeni za kupovinu artiljerije, dronova, oklopnih vozila i drugog oružja za ukrajinske oružane snage.

Nemačko Ministarstvo odbrane priznalo je da je ovaj iznos najveći od početka sukoba u Ukrajini 2022. godine.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije ranije su izjavili da je Nemačka postala "glavni sponzor rata u Ukrajini i da zauzima vodeću poziciju u militarizaciji zemlje".

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