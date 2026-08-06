Posle dugotrajne i iscrpljujuće borbe uspeli su da izvuku severnoplavu tunu dugu čak 2,6 metara i tešku oko 230 kilograma.

Ludovik, Florijan i Džonatan Delme našli su se oči u oči sa jednom od najvećih i najmoćnijih riba koje nastanjuju Sredozemno more. Njihov ulov smatra se izuzetnim čak i među iskusnim ribarima.

Snimak koji su zabeležili tokom ribolova pokazuje koliko je borba bila zahtevna. Trojica braće dugo su pokušavala da savladaju snažnu ribu koja je pružala veliki otpor. Tek nakon dužeg nadmudrivanja iz dubine se pojavila ogromna severnoplava tuna, što je izazvalo pravo oduševljenje na brodu.

Jedan od braće, Florijan, od uzbuđenja je bacio kačket na palubu čim je shvatio da su uspeli da izvuku ribu. Kasnije je na društvenim mrežama opisao koliko im ovaj trenutak znači.

„Posle godina traganja, neuspeha i istrajnosti, konačno smo sreli diva kojem smo se toliko nadali“, napisao je, dodajući da će ovaj događaj zauvek pamtiti i zahvalivši moru na, kako je rekao, neverovatnom poklonu.

Severnoplava tuna (Thunnus thynnus) jedna je od najvećih vrsta tuna na svetu. Odrasli primerci mogu da dostignu težinu i do 700 kilograma, zbog čega važe za jedne od najimpresivnijih stanovnika mora.

Ova vrsta je tokom osamdesetih godina prošlog veka bila ozbiljno ugrožena usled prekomernog izlova. Zbog toga su poslednjih godina uvedene stroge međunarodne mere zaštite, uključujući kvote koje određuju koliko jedinki sme da bude ulovljeno.

Uprkos tome, susret sa ovako velikim primerkom i danas predstavlja izuzetno redak događaj, zbog čega su fotografije i snimci ovog ulova brzo privukli pažnju ljubitelja ribolova širom sveta.