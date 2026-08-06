„Više od 357.000 ostvarenih razgovora pokazuje da građani žele jednostavniji, brži i neposredniji pristup elektronskim uslugama. Posebno je važno što građani AI asistent koriste za konkretne životne situacije, od zamene pasoša ili lične karte i pitanja u vezi sa saobraćajnim prekršajima, do korišćenja eSandučeta, poreskih usluga, vozačkih dozvola, eVrtića i eBolovanja. Naš cilj je da građani ne moraju da poznaju strukturu Portala niti naziv svake usluge, već da jednostavno postave pitanje i brzo dođu do potrebne informacije“, istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu, dr Mihailo Jovanović i dodao da je uvođenje asistenta dodatno smanjilo odlazak građana na šaltere, upite ka Kontakt centru kao i slanje mejlova.

AI asistent omogućava građanima da se jednostavno, upotrebom svakodnevnog jezika, informišu o uslugama dostupnim na Portalu eUprava, dobiju odgovore na najčešća pitanja i budu usmereni ka odgovarajućoj elektronskoj usluzi.

Jovanović je istakao da se od ukupnog broja razgovora 50 odsto odnosi na pretragu sadržaja i usluga, što pokazuje da građani asistenta u najvećoj meri koriste kao neposredan i jednostavan put do informacije ili odgovarajuće elektronske usluge. Na ovaj način AI asistent dopunjuje Portal eUprava kao centralno mesto elektronskih usluga za građane, privredu i javnu upravu, dok rezultati pokazuju i visok nivo zadovoljstva korisnika jer je prema poslednjem izveštaju 77 odsto korisnika ocenilo pozitivno svoje iskustvo. Ovaj pokazatelj je važan za kontinuirano unapređenje odgovora, sadržaja i korisničkog iskustva.

„AI asistent nije zamena za postojeće elektronske usluge, već novi, lakši način da građani do njih dođu. Pozitivna ocena više od tri četvrtine korisnika u poslednjem nedeljnom preseku za nas je ohrabrenje, ali i obaveza da nastavimo da pratimo potrebe građana, unapređujemo odgovore i proširujemo broj tema za koje asistent može da pruži podršku“, naglasio je Jovanović.

Pored AI asistenta na Portalu eUprava, nedavno je razvijen i asistent za socijalnu zaštitu, koji omogućava lakši pristup informacijama o pravima i postupcima za ostvarivanje novčanih davanja iz sistema socijalne zaštite, a koji je dostupan na sajtovima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju.

Kancelarija za IT i eUpravu nastaviće da razvija AI asistente i druge korisnički orijentisane elektronske usluge, kako bi elektronska uprava bila još dostupnija, efikasnija i jednostavnija za sve građane.