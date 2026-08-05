Broj novih slučajeva ebole u ​​izolovanim žarištima u Demokratskoj Republici Kongo (DRK) udvostručio se u protekloj nedelji, što ukazuje da se epidemija širi brže nego što je moguće organizovati se za borbu protiv nje, izjavio je generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus. "Epidemija se širi brže nego što možemo da pojačamo naš odgovor, a broj novih slučajeva u nekim, izolovanim, žarištima u Kongu se udvostručio u protekloj nedelji", napisao je on na mreži X nakon posete glavnom gradu DR Konga, Kinšasi.

Prema rečima šefa SZO, učesnici sastanka sa predstavnicima zdravstvenih i humanitarnih organizacija složili su se oko potrebe da se "hitno i opsežno" ojačaju mere u svim oblastima odgovora na ebolu. To uključuje proširenje pristupa medicinskoj nezi, jačanje epidemiološkog nadzora, zaštitu zdravstvenih radnika i organizovanje bezbednih sahrana.

Gebrejesus je naglasio da su poverenje lokalnih zajednica i njihovo učešće u antiepidemijskim merama ključni za obuzdavanje epidemije. Sedamnaesta epidemija ebole počela je 15. maja u istočnom delu DR Konga. SZO je 1. avgusta proglasila najvećom u istoriji zemlje. Prema poslednjim podacima, broj zaraženih virusom dosegnuo je skoro 4.000, a broj umrlih premašio je 1.700. Ova epidemija se širi brže od svih prethodnih epidemija ebole, a po broju zaraženih druga je najveća ikada zabeležena, odmah iza epidemije u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, kada je obolelo više od 28.000 ljudi, dok je više od 11.000 preminulo.

Aktuelnu epidemiju izaziva virus Bundibugjo, za koji trenutno ne postoji odobreni tretman ili vakcina. Lokalne vlasti smatraju da je bolest bila prisutna u udaljenim delovima istočnog Konga mnogo pre nego što je zvanično proglašena. Poseban problem predstavlja činjenica da veliki broj novih slučajeva nije povezan sa ranije identifikovanim kontaktima zaraženih osoba, što ukazuje da se virus širi brže nego što zdravstvene službe uspevaju da prate i kontrolišu. Najveći broj slučajeva zabeležen je u provinciji Ituri, gde se nalazi gotovo 90 odsto obolelih.

Međutim, pristup mnogim područjima je otežan zbog bezbednosne situacije i sukoba sa pobunjeničkim grupama. Dodatni problem predstavlja i štrajk dela zdravstvenih radnika zbog neisplaćenih zarada, iako su pojedini zaposleni poslednjih dana potvrdili da su dobili naknade. Direktor Afričkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Žan Kaseja upozorio je da sistem praćenja kontakata zaraženih trenutno ne funkcioniše dovoljno efikasno, jer između 60 i 70 odsto novih slučajeva dolazi od ljudi koji nisu bili na prethodno utvrđenim listama kontakata. Kasno otkrivanje obolelih jedan je od najvećih izazova i jedan od glavnih razloga visoke smrtnosti, koja trenutno iznosi oko 45 odsto.

U poslednja 24 sata prijavljeno je 77 novih slučajeva, među kojima su 44 smrtna ishoda. Trenutno se najmanje 717 pacijenata nalazi u izolaciji, dok se 749 osoba oporavilo od bolesti.