Ne samo da nije znala da se njen otac, Jurij, prijavio u vojsku, već su joj rekli i da se oženio samo dva dana pre nego što je poslat na ratište.

„Još sam u šoku i još uvek ne mogu da prihvatim ono što se dogodilo“, rekla je Marija, jecajući za kuhinjskim stolom u svom malom stanu u Sankt Peterburgu. „U početku mi je delovalo kao san. Čak se i sada ponekad probudim misleći da sam sve to samo sanjala. Ali to se zaista dogodilo“, dodala je kroz suze.

Nevesta, za koju Marija kaže da je nikada nije upoznala niti je ikada čula da je njen otac pominje, bila je 22 godine mlađa od njega i postala je njegov zakonski najbliži srodnik, što joj je dalo pravo na zvaničnu novčanu naknadu.

„Nikada nisam ni razgovarala sa tom ženom. Ne znam šta bih joj rekla, jer sam odmah posumnjala da je u pitanju prevara“, rekla je 37-godišnja Marija,prenosi CNN.

CNN je pokušao da stupi u kontakt sa Jurijevom udovicom radi komentara.

Po povratku u Sankt Peterburg, Marija je ekipu CNN-a odvela do očevog nekadašnjeg stana, koji je u međuvremenu prodat. Uverena je da je njen otac bio prevaren i da je ostao bez svog doma.

Iza razvaljenih vrata novi vlasnici tvrdili su da je kupovina bila potpuno zakonita i da prodavca nikada nisu ni upoznali. Ali novac i udovica, baš kao i Marijin otac, odavno su nestali.

„Apsolutno ništa nije ostalo i to neizmerno boli“, rekla je Marija kroz suze.

„Nemam nijednu uspomenu koja bi me podsećala na njega. Imam samo ključeve njegovog stana, koji više ni ne otvaraju vrata, i to je sve.“

Lažni brakovi

Kada ruski vojnik pogine u borbi, njegova najbliža porodica dobija jednokratnu isplatu od vojske, koja počinje od 5 miliona rubalja (oko 64.000 dolara). Ta naknada treba da uveri regrute da će, ako dođe do najgoreg, njihovi najbliži biti finansijski zbrinuti.

Međutim, u Rusiji raste zabrinutost da ovu pogodnost sve više zloupotrebljavaju beskrupulozni prevaranti, koje ruski zvaničnici i državni mediji nazivaju „crnim udovicama“. One navodno obmanjuju ranjive muškarce i ulaze s njima u lažne brakove neposredno pre njihovog odlaska u rat, a zatim, ukoliko oni poginu, preuzimaju pravo na odštetu, isključujući ostale članove porodice.

Venčanja na samrti

Poslednjih meseci rusku javnost potreslo je više priča o regrutima koji su navodno bili namamljeni u brak neposredno pre pogibije na frontu, pa čak i o vojnicima koji su se venčavali na samrtnoj postelji.

U jednom od najpoznatijih slučajeva „crne udovice“ prošle godine, medicinska sestra u vojnoj bolnici dobila je otkaz nakon optužbi da se udala za petoricu vojnika koje je negovala pre nego što su podlegli ranama, kako bi kasnije naplatila njihove naknade za smrt.

Takve zloupotrebe posebno pogađaju rusko društvo, koje je sve zabrinutije zbog posledica sukoba u Ukrajini na svakodnevni život u zemlji.

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