Jedna žena uhapšena je nakon što je više osoba izbodeno nožem u londonskoj četvrti Kovent Garden, saopštila je Metropolitenska policija.

Londonska služba hitne pomoći saopštila je da je danas u 12,29 časova primila dojavu o napadu nožem u ulici Endel (Endell Street).

- Na lice mesta poslali smo ekipu hitne pomoći, bolničara u vozilu za brzi odgovor i oficira za upravljanje incidentima - rekao je portparol službe i dodao:

- Takođe smo angažovali i londonsku vazdušnu hitnu pomoć. Na licu mesta zbrinuli smo četiri pacijenta i sve ih, kao prioritetne slučajeve, drumskim putem prevezli u centar za zbrinjavanje teško povređenih.