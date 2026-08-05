Sedamdesetjednogodišnji slepi muškarac pokrenuo je tužbu protiv ugostiteljskog objekta Balkan Grillhaus u Beču nakon što mu je, prema njegovim tvrdnjama, sa bankovne kartice nezakonito naplaćeno ukupno 4.933,33 evra za nekoliko obroka.

Kako prenose mediji, muškarac je zbog teškog oštećenja vida račune redovno plaćao karticom, oslanjajući se na pomoć i poštenje osoblja restorana. Tokom dve nedelje u maju restoran je posetio sedam puta, ali su mu umesto stvarnih iznosa za hranu sa računa navodno skidane znatno veće sume. U jednom slučaju terećen je čak za 2.000 evra.

Sumnjive transakcije otkrivene su tek nekoliko nedelja kasnije, kada je zajedno sa svojim asistentom pregledao bankovne izvode. Tada je ustanovljeno da mu sa računa nedostaje gotovo 5.000 evra.

Prema navodima medija, nakon saznanja o nestalom novcu muškarac je pretrpeo veliki šok, kolabirao i završio u bolnici.

Posebno potresna okolnost jeste činjenica da se radilo o novcu koji je godinama štedeo kako bi pokrio troškove sopstvene sahrane.

Nakon što je porodica suočila vlasnike restorana sa optužbama, oni su u početku tvrdili da je reč o tehničkim greškama. Kasnije su kao objašnjenje naveli da su pogrešni iznosi uneseni zbog „malih tastera“ na POS terminalima.

Međutim, prema pisanju austrijskih medija, bankovni izvodi pokazuju da su iznosi unošeni ručno i da su vremenom postajali sve veći, što je dodatno pojačalo sumnje da nije reč o slučajnoj grešci, već o namernoj prevari.

Porodica tvrdi da je nakon pritiska vraćen samo deo novca, dok je protiv odgovornih podneta krivična prijava zbog sumnje na prevaru.

Mediji navode i da ovo možda nije usamljen slučaj. Prema istim izvorima, vlasnici restorana ranije su se navodno hvalili da su na sličnim „greškama pri unosu“ zaradili čak 75.000 evra.

Austrijske vlasti potvrdile su da su vlasnici već duže vreme pod nadzorom policije i finansijske policije. Protiv njih se, prema dostupnim informacijama, vode i druge istrage zbog sumnji na prevaru, nasilje, iznudu, korišćenje lažnih identiteta, kao i podmetanje požara u ugostiteljskom objektu koji su ranije vodili.

Istraga je u toku, a nadležni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja.

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