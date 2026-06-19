Velika drama odigrala se u Velikoj Britaniji nakon što su se dva voza sudarila u blizini Bedforda, severno od Londona. Zbog nesreće je železnički saobraćaj između stanica Luton i Bedford potpuno obustavljen, a nadležni su izdali hitno upozorenje građanima da izbegavaju ovo područje.
Britanska transportna policija saopštila je da hitno reaguje na prijavu o sudaru dva voza u oblasti Bedforda, dok su na lice mesta upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.
Linije blokirane, putnici zarobljeni
Zbog incidenta su sve linije na ovoj relaciji blokirane, a železničke kompanije upozoravaju da će veliki broj polazaka tokom dana biti otkazan.
Putnicima koji se nalaze u vozovima duž ove trase naređeno je da ostanu na svojim mestima i sačekaju instrukcije spasilačkih službi.
Portparol kompanije „Thameslink“, koja upravlja ovom važnom železničkom linijom, izjavio je za BBC da sve nadležne službe intenzivno rade na mestu nesreće.
Vatrogasci i policija na terenu
Vatrogasna i spasilačka služba Bedfordšira potvrdila je da se njihove ekipe, zajedno sa velikim brojem policijskih patrola, nalaze južno od Bedforda.
- Molimo građane da izbegavaju ovu oblast - poručio je portparol spasilačke službe.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povređenima među putnicima i članovima posade, a istraga o uzrocima sudara je u toku.
Građanima se savetuje da do daljeg ne kreću na put u ovom pravcu.
(BBC)
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