Velika drama odigrala se u Velikoj Britaniji nakon što su se dva voza sudarila u blizini Bedforda, severno od Londona. Zbog nesreće je železnički saobraćaj između stanica Luton i Bedford potpuno obustavljen, a nadležni su izdali hitno upozorenje građanima da izbegavaju ovo područje.

Britanska transportna policija saopštila je da hitno reaguje na prijavu o sudaru dva voza u oblasti Bedforda, dok su na lice mesta upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija.

Linije blokirane, putnici zarobljeni

Zbog incidenta su sve linije na ovoj relaciji blokirane, a železničke kompanije upozoravaju da će veliki broj polazaka tokom dana biti otkazan.

Putnicima koji se nalaze u vozovima duž ove trase naređeno je da ostanu na svojim mestima i sačekaju instrukcije spasilačkih službi.

Portparol kompanije „Thameslink“, koja upravlja ovom važnom železničkom linijom, izjavio je za BBC da sve nadležne službe intenzivno rade na mestu nesreće.

Vatrogasci i policija na terenu

Vatrogasna i spasilačka služba Bedfordšira potvrdila je da se njihove ekipe, zajedno sa velikim brojem policijskih patrola, nalaze južno od Bedforda.

- Molimo građane da izbegavaju ovu oblast - poručio je portparol spasilačke službe.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnim povređenima među putnicima i članovima posade, a istraga o uzrocima sudara je u toku.

Građanima se savetuje da do daljeg ne kreću na put u ovom pravcu.

(BBC)