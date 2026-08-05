Operativni centar vatrogasne službe obavešten je o požaru danas oko 13.45 časova, a ubrzo je poslato i upozorenje stanovništvu na širem području ugroženom vatrom, piše Katimerini.

U gašenju učestvuju 52 vatrogasca, tri specijalizovana tima planinara iz jedinice EMODE i 14 vatrogasnih vozila.

Iz vazduha su angažovana dva aviona za gašenje požara i četiri helikoptera, od kojih je jedan zadužen za koordinaciju akcije.

Operaciju pomaže i opština Koropi, koja je na teren uputila cisterne sa vodom.

Na mesto požara poslat je i specijalni tim za istragu požara u istočnoj Atici, koji će utvrditi uzrok izbijanja vatre.