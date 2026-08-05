U ponedeljak uveče, oko 20:40, Pogranična policija Svinice, u Rumuniji, intervenisala je kako bi spasila srpskog državljanina koji se našao u opasnosti na Dunavu. Nadležni organi su alarmirani pozivom na broj 112, a posada Pogranične policije Svinice, koja je već bila na zadatku, brzo je stigla na lice mesta.

Spasioci su uočili muškarca koji je plutao na plutači i dozivao pomoć. Struje Dunava su ga odnele sve do blizine mesta Svinica u okrugu Mehedinci, prekoputa Donjeg Milanovca.

Policijski službenici su ga bezbedno izvukli na obalu i zatražili intervenciju medicinske ekipe. Muškarcu je ukazana prva pomoć, nakon čega je prevezen u bolnicu radi daljih pregleda. Kada se oporavio, objasnio je da je zaspao na plutači i da nije primetio da ga je rečni tok odneo. Vlasti su potvrdile da je srpski državljanin van svake opasnosti i, nakon završenih provera, predat je nadležnim organima u Srbiji.

(Informat.ro)