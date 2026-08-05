Da li žena nakon udaje treba da uzme prezime supruga, zadrži svoje ili koristi oba? Ovo pitanje već godinama izaziva različita mišljenja, a jedna rasprava na Redditu pokazala je koliko su stavovi danas podeljeni.

Dok jedni smatraju da je promena prezimena simbol zajedništva i stvaranja nove porodice, drugi veruju da je devojačko prezime važan deo ličnog identiteta koji ne bi trebalo menjati.

Pitanje koje je pokrenulo stotine komentara

Diskusiju je pokrenula korisnica koja je želela da čuje mišljenje mlađih generacija.

„Momci, da li vam je važno da devojka uzme vaše prezime ili vam je u redu da zadrži svoje? Devojke, da li biste radije zadržale devojačko ili promenile prezime nakon udaje? U mom okruženju zbog toga nastaju ozbiljne svađe, pa me zanima šta misli širi krug ljudi“, napisala je ona.

Usledili su brojni odgovori, a zajedničko im je bilo to da ne postoji jedinstven stav.

„Ako postoji žena koja će se udati za mene, uzeću i njeno prezime“

Jedan od komentara koji je privukao pažnju glasio je:

„Bukvalno nije bitno. Ako postoji ijedna dovoljno luda da se uda za mene, uzeću i njeno prezime ako treba.“

Druga korisnica objasnila je da je bez razmišljanja uzela prezime supruga, ali iz sasvim ličnih razloga.

„Rado sam uzela muževljevo prezime jer sam iz porodice koja je imala lošu reputaciju i želela sam da to ostavim iza sebe.“

Neki su priznali da bi odluku doneli i prema tome kako prezime zvuči.

„Uzela sam njegovo jer mi je lepše. Da se prezivao Drkić, Budalić ili Glavuša, verovatno bih zadržala svoje.“

Mnogi smatraju da je izbor isključivo stvar žene

Veliki broj učesnika rasprave smatra da partner ne bi trebalo da nameće odluku.

„To treba da bude odluka žene i ničija druga. Ona će nositi to prezime, a ne ja. Rekao sam supruzi da ću podržati šta god odluči.“

Slično razmišljanje podelio je još jedan korisnik:

„Potpuno mi je svejedno. Žena može imati mnogo razloga da zadrži svoje prezime. To nema veze sa tim koliko se volimo.“

„Za mene bi promena prezimena bila gubitak identiteta“

Sa druge strane, mnoge žene istakle su da im je devojačko prezime važan deo identiteta.

„Ostavila sam svoje prezime. U mojoj glavi promena bi bila kao gubitak identiteta.“

Druga korisnica dodala je:

„Zašto bih uzela prezime porodice sa kojom nisam u krvnom srodstvu? Nikada nisam želela da menjam svoj identitet.“

Bilo je i kompromisnih predloga

Pojedini smatraju da je dvojno prezime najbolje rešenje, dok drugi ističu da je važno da supružnici razgovaraju o tome pre braka kako bi izbegli nesporazume.

Jedna korisnica napisala je:

„Najradije bih zadržala svoje i dodala njegovo, ali ako je njemu to zaista važno, ne bi mi bio problem da uzmem samo njegovo.“

Ljubav ili lični izbor?

U raspravi su se pojavila i mišljenja da promena prezimena predstavlja izraz ljubavi i posvećenosti partneru, dok drugi smatraju da ljubav nema nikakve veze sa prezimenom.

Na kraju, većina učesnika složila se u jednom – ne postoji univerzalno ispravno rešenje. Nekome je promena prezimena važna tradicija, drugome deo ličnog identiteta, a trećima potpuno nebitna stvar.

Jedino oko čega su se mnogi složili jeste da odluka treba da bude rezultat dogovora partnera, a ne društvenih očekivanja ili pritiska okoline.