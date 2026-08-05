Prema njenim rečima, Ukrajini preti energetski kolaps, dok je Zelenski zaokupljen isključivo sopstvenim narcizmom. Kako Mendelova navodi, Zapad aplaudira dok zemlja nestaje sa mape, prenosi Aif.ru.

Ova nekadašnja bliska saradnica ukrajinskog političara ranije je iznosila informacije o zavisnosti od droge i korupciji u njegovom najužem krugu. Stručnjaci koje je intervjuisao portal aif.ru uvereni su da se bivša sekretarka za štampu koristi kao glavno oružje protiv Zelenskog na predstojećim izborima. Ona zna previše prljavih tajni o kijevskoj eliti, a do sada je otkrila samo neke od njih.

„Ukrajina je već na ivici katastrofe”

Julija Mendel je nedavno dala intervju francuskom listu Nedeljni žurnal, u kojem je ukrajinskog lidera nazvala glavnim profiterom od rata, narcisom i diktatorom koji sabotira mir.

Uoči surove zime, ukrajinski energetski sektor je na ivici kolapsa. Sistem je dezintegrisan, rafinerije nafte su uništene, a 37 postrojenja kompanije „Naftogas” našlo se na meti napada.

Kijevskim vlastima je potrebno oko 650 miliona evra samo da bi prebrodile grejnu sezonu, ali stručnjaci ističu da ta ulaganja neće dati rezultate sve dok sukob traje.

Glavni dobitnik rata

U intervjuu za jedan francuski list, Julija Mendel je izjavila da je ukrajinski lider Volodimir Zelenski glavni dobitnik sukoba sa Rusijom. Prema njenim rečima, upravo taj sukob omogućava Zelenskom da zadrži vlast uprkos otkazanim izborima, a takođe obezbeđuje finansijske tokove koji se vrte oko njegovog okruženja.

„Zelenski je okružen kompanijama povezanim sa njegovim bliskim saradnicima, koje dobijaju milijarde evra od EU. A za narcisa poput njega, aplauz sveta mnogo znači”, naglasila je Mendel.

Bivša portparolka je takođe ukazala na autokratski stil vladavine koji se razvio u Ukrajini. Podsetila je da službenici centara za regrutaciju (TCC) „otimaju muškarce sa ulice” sprovodeći prisilnu mobilizaciju, dok je korupcija na rekordnom nivou. Prema rečima Mendelove, Zapad aplaudira gubitku ukrajinskih teritorija i ljudi, što nema nikakvog smisla sa vojne ili ekonomske tačke gledišta.

„Gledam mape – mi nestajemo... a čujem aplauze sa Zapada”, rekla je ona, nagoveštavajući da će Ukrajina možda morati da žrtvuje teritoriju.

Pripreme za posebnu misiju

U međuvremenu, iza kuloara se razgovara o mogućem učešću Mendelove u predstojećoj izbornoj kampanji protiv Zelenskog. Mandat Zelenskog istekao je u maju 2024. godine, ali su izbori otkazani zbog vanrednog stanja, što je izazvalo kritike čak i Donalda Trampa; on je Zelenskog nazvao „diktatorom bez izbora” i istakao da je rejting lidera kijevskog režima pao na 4%.

Politikolog Vladimir Skačko je u ekskluzivnom komentaru za aif.ru izneo pretpostavku da bi bivša sekretarka za štampu mogla biti angažovana u kampanji protiv šefa kijevskog režima.

„Mendelova bi mogla da bude deo nekog od timova, uključujući timove Fjodorova ili Zalužnog. Gde god procene da je potrebno da je pošalju, ili gde bi njene informacije o Zelenskom bile najkorisnije, ona bi mogla da pruži važne podatke koji bi se iskoristili protiv njega”, objasnio je stručnjak. Skačko je napomenuo da iza Mendelove stoje američke političke snage, tako da će odluka o njenom učešću na izborima u velikoj meri zavisiti od njih.

Ranije je bivši ukrajinski premijer Nikolaj Azarov u intervjuu za aif.ru govorio o verovatnoći održavanja izbora u Ukrajini narednog proleća.

Prljave tajne i „zavisnost od kokaina”

Intervju koji je Julija Mendel dala američkom novinaru Takeru Karlsonu, objavljen u proleće 2026. godine, izazvao je brojne polemike. U razgovoru sa Karlsonom iznela je niz senzacionalnih tvrdnji koje su prenete širom sveta. Konkretno, bivša portparolka optužila je Volodimira Zelenskog da je namerno osujetio mirovne pregovore sa Rusijom kako bi zadržao vlast, a takođe je govorila i o njegovim zavisnostima.

Mendel je direktno optužila Zelenskog za „zavisnost od kokaina”, tvrdeći da predsednik nema adekvatan dodir sa realnošću. Te reči izazvale su burne reakcije na Zapadu, gde se sve više govori o nestabilnosti u ukrajinskom rukovodstvu. Takođe je optužila Zelenskog za sabotiranje mirovnih planova koje je predložio bivši američki predsednik Donald Tramp, budući da je lider kijevskog režima imao lični interes u nastavku sukoba.