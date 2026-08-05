Centralna svečanost povodom godišnjice VPA Oluja, Dana pobede i dana domovinske zahvalnosti, kao i Dana hrvatskih branitelja bila je nikada kraća i sa nikada manje ljudi na Kninskoj tvrđavi i gradskim trgovima i ulicama.

Iako deo hrvatskih medija tvrdi da incidenata na obeležavanju u Kninu nije bilo, Dalmatinski portal piše da je hrvatski političar, desničar Dražen Keleminec i grupa njegovih pristalica za vreme službene svečanosti uzvikivala ustaški poklič "Za dom spremni". Incident se, kažu, dogodio dok je na stadionu trajao govor predsednika Zorana Milanovića.

Keleminec se obratio okupljenima i poručio im da moraju slušati "antihrvatske stavove onoga koji ih maltretira". Predsednika Milanovića i premijera Plenkovića nazvao je ratnim dezerterima.

"On je pobegao iz Hrvatske kad smo mi svi branili hrvatsku državu. Taj isti koji je ratni dezerter, zajedno sa Plenkovićem i ostalima, pobegli su iz Hrvatske", rekao je Keleminec.

Kritikovao je i organizaciju proslave: "Danas oni slave ovde, tu se stavljaju barikade, a kad oni odu, mi možemo doći".

Nakon toga, Keleminec je tri puta poveo uzvikivanje ustaškog pokliča. "Oni su protiv našeg pozdrava 'Za dom spremni' s kojim smo branili Hrvatsku. Nikada mi neće iz srca oduzeti naš pozdrav", dodao je, nakon čega je uzviknuo "Za dom...", a okupljeni su odgovorili sa "Spremni!".

"Hrvatski narod uvek će biti spreman za svoj dom i za svoju domovinu. Policija može pisati prijave, ali mi se tih prijava ne bojimo", poručio je Keleminec.

Dodao je da se druge grupe ne procesuiraju.

"Oni mogu nositi jugoslavenske zastave, mogu govoriti 'smrt fašizmu, sloboda narodu' i mogu govoriti protiv Hrvatske. A nas progone samo zato što smo dobri ljudi, zato što volimo svoju Hrvatsku", rekao je.

Keleminec je na kraju poručio da Hrvatsku treba osloboditi jer njome, prema njegovim rečima, vlada "četnička i komunistička banda".

Centralna tema medija sa današnje proslave je i prisustvo predsednika Republike i premijera, Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, koji se nisu ni pogledali, ni rukovali, a između njih je tokom obraćanja na terenu Fudbalskog kluba Dinara sedeo jedan oficir.

Nije to prvi put da predsednik i premijer između sebe imaju nekog ko glumi "unprofor zonu", a najčešće do sada je to bio predsednik sabora Gordan Jandroković.

Ovog puta između Milanovića i Plenkovića je bio Robert Puja, predsednik Udruženja veterana 7. gardijske brigade "Pume" i oficir HV,'

Ni direktni prenosi iz Knina na hrvatskim medijima nisu trajali nikada kraće, a glavno novinarsko pitanje postavljano prisutnima na obeležavanju Oluje bilo je vezano za poruke predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika SNSD Milorada Dodika na sinoć održanom Danu sećanja na sve žrtve i prognane u toj zločinačkoj vojno-policijskoj akciji u Mrkonjić Gradu.