Mnogi joj se iznova vraćaju zbog toplog mora, prelepih plaža, dobre hrane i gostoprimstva po kojem su Grci poznati. Upravo zato neprijatna iskustva naših turista izazivaju veliku pažnju, naročito kada dolaze od ljudi koji ovu zemlju posećuju godinama.

Jedna Srpkinja, Aleksandra, podelila je na Fejsbuk grupi „Evija info“ situaciju koju je doživela u jednom kafiću u Pefkiju na ostrvu Evija. Kako navodi, već tri godine letuje na istom mestu i do sada nikada nije imala nijedno loše iskustvo.

Sve se promenilo tokom jedne večeri kada je sa društvom sela u lokal u kojem je bila živa muzika i veliki broj domaćih gostiju.

„Za tri godine u Pefkiju nikada nisam doživela nikakvu neprijatnost, osim taj jedan put u ovom kafiću. Konobar je prema Grcima bio veoma ljubazan, donosio je ohlađene čaše, led i grickalice uz piće, dok je prema nama imao potpuno drugačiji odnos“, napisala je Aleksandra.

Prema njenim rečima, piće im je doneto bez osnovne usluge koju su drugi gosti dobijali. Tvrdi da flaše nisu bile otvorene, da drugarica nije dobila čašu uz piće, kao i da su led morali posebno da traže.

Kako kaže, neprijatnost se tu nije završila.

„Čak je pokušao i više da nam naplati, pa smo tražili račun“, navela je u objavi.

Njena ispovest izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Većina korisnika istakla je da tokom letovanja u Grčkoj nikada nije doživela sličan tretman i ocenila da je najverovatnije reč o pojedinačnom slučaju, a ne o odnosu koji karakteriše grčke domaćine.

Mnogi su poručili da ovakvo iskustvo ne bi trebalo da pokvari sliku o zemlji koju svake godine posećuju milioni turista, među kojima je veliki broj gostiju iz Srbije.