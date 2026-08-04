U Austriji je postavljen istorijski temperaturni rekord nakon što je merna stanica Beč-Štamersdorf izmerila 40,8 °C u 14:40 časova, da bi nedugo zatim temperatura porasla na 41,0 °C.

Ovo je najviša temperatura zabeležena u zemlji od početka meteoroloških merenja, objavili su austrijski mediji.

Prethodni rekord bio je 40,5 °C, zabeležen 8. avgusta 2013. godine u Bad Dojč-Altenburgu u Donjoj Austriji. Meteorološka služba GeoSfera je već izvestila o novom merenju, ali pre nego što se ono zvanično potvrdi i konačno unese u austrijsku klimatsku istoriju, izmerenu vrednost moraju formalno proveriti i potvrditi nadležne meteorološke službe.

Zbog ekstremnog toplotnog talasa na snazi upozorenja na visoke temperature u mnogim mestima u Austriji.

Stručnjaci savetuju građanima da izbegavaju fizički napor na direktnoj sunčevoj svetlosti, održavaju adekvatnu hidrataciju i posebnu brigu o deci i starijim osobama.

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