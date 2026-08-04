Sjedinjene Američke Države beleže napredak u razgovorima sa Iranom i Omanom o povećanju slobode plovidbe kroz Ormuski moreuz, ali sporazum još nije zaključen, izjavio je danas američki državni sekretar Marko Rubio.

"Napredak je postignut u tim razgovorima, ali još nema konačnog dogovora. Nadamo se da će se to dogoditi veoma brzo", rekao je Rubio novinarima u sedištu Stejt departmenta, javlja Rojters.

Razgovori se vode u trenutku pojačanih napetosti oko jednog od najvažnijih svetskih pomorskih prolaza, kojim prolazi značajan deo globalne trgovine energentima. Ranije danas, američki ministar finansija Skot Besent najavio je mogućnost postizanja dogovora s Iranom o omogućavanju slobodne plovidbe trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz.

Američki ministar finansija naveo je za CNBC da bi eventualni sporazum podrazumevao slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz, odgovarajući na pitanje da li bi Iranu bilo dozvoljeno da naplaćuje prolazak brodova.

"Bila bi to sloboda kretanja", rekao je Besent i dodao da je situacija u regionu i dalje "nestabilna", ali da je poslednjih dana primećen prolazak većeg broja brodova.