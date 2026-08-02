Istraživačka stanica Konkordija (Concordia), smeštena duboko u unutrašnjosti Antarktika, izmerila je 18. jula temperaturu od čak -84,1 stepen Celzijusa, što predstavlja najnižu vrednost registrovanu na planeti u poslednjih 14 godina.

- 84 stepeni Celzijusa

Stanica se nalazi u srcu istočnog Antarktika, gde trenutno vlada polarna noć i sunce mesecima uopšte ne izlazi.

Čak i ovde, gde su ekstremno niske temperature očekivane, vrednosti ispod -84 stepena su izuzetne i pokazuju koliko vreme na Antarktiku može biti promenljivo“, rekao je Gabrijele Karugati, vođa istraživačke stanice u okviru Italijanskog nacionalnog programa za istraživanje Antarktika.

Prema podacima koje su istraživači dostavili portalu Live Science, temperatura je 18. jula 2026. dostigla -84,1 stepen Celzijusa u dva navrata – u 6.25 i 6.34 časova po lokalnom vremenu.

Dok se na Antarktiku beleže rekordni minusi, veliki delovi Severne Amerike i Evrope suočavaju se sa snažnim toplotnim talasima. Zapadna Evropa je ove godine zabeležila najtopliji jun od kada postoje merenja, dok razorni šumski požari besne u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj, Španiji i drugim zemljama.

Iako globalno zagrevanje podiže prosečnu temperaturu planete zbog povećane koncentracije gasova sa efektom staklene bašte, to ne znači da će svuda i u svakom trenutku biti toplije.

„Klimatske promene opisuju dugoročne globalne trendove, dok pojedinačni vremenski događaji i dalje mogu doneti izuzetno hladne periode. Antarktik je pod uticajem veoma složenih atmosferskih procesa, pa ovako niska temperatura na jednoj lokaciji nije u suprotnosti sa činjenicom da se planeta zagreva“, objasnio je Karugati.

Najizolovanija istraživačka stanica

Konkordija važi za jednu od najizolovanijih istraživačkih stanica na svetu. Izgrađena je na ledenom pokrivaču debljine oko 3.300 metara, na nadmorskoj visini većoj od 3.200 metara, više od 1.000 kilometara udaljena od najbliže obale.

Najniža temperatura ikada izmerena na stanici Konkordija iznosila je -84,7 stepeni Celzijusa i registrovana je tokom zime 2010. godine.

Ipak, apsolutni rekord za najnižu temperaturu na Zemlji i dalje drži ruska meteorološka stanica Vostok, takođe u istočnom Antarktiku, gde je u julu 1983. godine izmereno neverovatnih -89,2 stepena Celzijusa.

Satelitska merenja čak sugerišu da temperatura u pojedinim delovima istočnog Antarktika može da padne i do -98 stepeni Celzijusa, mada takve vrednosti nisu direktno izmerene na meteorološkim stanicama.

Klimatske promene na Antarktiku

Iako je Antarktik najhladniji i najsuvlji kontinent na svetu, ni on nije imun na globalno zagrevanje.

U martu 2024. godine istraživači su u blizini Konkordije zabeležili nezapamćen toplotni talas, kada je temperatura dostigla -9,4 stepena Celzijusa, što je bilo čak 18 stepeni više od prethodnog rekorda za taj mesec. Naučnici smatraju da je taj ekstremni događaj dodatno pojačan uticajem globalnog zagrevanja.

Istraživači ističu da ovakva ekstremna merenja pomažu naučnicima da bolje razumeju atmosferske procese i unaprede klimatske modele koji se koriste za predviđanje budućih promena klime, piše Live Science.