Ukrajina će pojačati diplomatski, ekonomski i vojni pritisak na Moskvu kako bi se rat završio pre početka zime, izjavio je u ponedeljak predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Na sastanku sa ukrajinskim ambasadorima u Kijevu, Zelenski je kao željeni rok za postizanje mira označio jesen 2026. godine, ali je upozorio da se ne može garantovati.

Optužio je ruskog predsednika Vladimira Putina da priprema produžetak rata novom mobilizacijom i novim napadima.

"Vidimo stvarne namere Rusije"



- Veoma ćemo se truditi da se to dogodi pre zime, na jesen - rekao je Zelenski.

- Međutim, jasno nam je sa kim imamo posla i znamo da se Putin nada daljem odugovlačenju ovog rata - dodao je.

- On priprema mobilizaciju u svojoj zemlji i nove napade. Vidimo stvarne namere Rusije, okupljamo partnere i vršimo pritisak na agresora - naveo je Zelenski.

Zelenski je objasnio da Ukrajina namerava da kombinuje različite oblike pritiska, diplomatske napore, vojne udare, sankcije i mere partnerskih vlada, kako bi Rusiji onemogućila bilo koju drugu opciju osim postizanja mira.

Ipak, priznao je da je nemoguće precizno predvideti kada će taj zajednički pritisak dati rezultate.

Dugotrajne sankcije i napadi deo su strategije povećanja pritiska na Moskvu

Deo te strategije predstavljaju i dugotrajne sankcije, termin kojim Kijev opisuje napade na ruska postrojenja od ključnog značaja za vođenje rata. Te akcije, kako je objasnio, sprovode se paralelno sa udarima srednjeg dometa i ekonomskim sankcijama koje su uvele savezničke zemlje.

Cilj svih tih mera je, prema rečima Zelenskog, da se stvori "takav nivo pritiska da Rusiji ne preostane nijedna druga opcija osim mira".

Zelenski je i ranije napade na rusku vojnu proizvodnju, logistiku i energetska postrojenja opisivao kao način da se poveća cena rata i Kremlj primora na pregovore.