Tropske temperature i vrele noći ponovo su aktuelne, zbog čega mnogi sve češće koriste klima-uređaje kako bi rashladili domove i poslovne prostore. Ipak, pitanje koje se često postavlja jeste na koliko stepeni treba podesiti klimu kako bi radila efikasno, a račun za struju ostao pod kontrolom.

Stručnjaci za klimatizacione sisteme savetuju da je najvažnije pronaći ravnotežu između prijatne temperature i racionalne potrošnje energije. Tokom velikih vrućina preporuka je da klima-uređaj bude podešen između 24 i 26 stepeni Celzijusa.

Zašto nije dobro podesiti klimu na prenisku temperaturu?

Profesor Banjac, generalni sekretar „Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju“, savetuje građanima da kao početnu temperaturu izaberu 25 stepeni.

„Savet za građane konkretno je da postave termostat klime na 25 stepeni i onda, ako se znoje ili ako se osećaju neudobno, malo da spuste tu temperaturu, ali da krenu od tih 25 stepeni“, rekao je Banjac.

Prema njegovim rečima, ova temperatura predstavlja kompromis između energetske efikasnosti, udobnosti i preporuka Svetske zdravstvene organizacije.

Temperatura klime u poslovnim prostorima zavisi od namene

Kada je reč o radnim prostorima, optimalna temperatura zavisi od aktivnosti koje se u njima obavljaju. U tržnim centrima, na primer, dozvoljene su nešto više temperature, oko 26 ili 27 stepeni, jer se u takvim objektima koristi centralna klimatizacija koja reguliše i temperaturu i vlažnost vazduha.

„U tržnim centrima su nešto više temperature dozvoljene, oko 26 i 27, zato što smo tamo isto lagano odeveni, a tamo imamo takozvanu centralnu klimatizaciju, gde se kontroliše, odnosno reguliše i vlažnost vazduha i temperatura“, objasnio je profesor Banjac tokom gostovanja na RTS-u.

Niža temperatura ne znači brže hlađenje

Mnogi veruju da će klima brže rashladiti prostor ako se podesi na 18 stepeni, ali to nije slučaj. Klima-uređaj radi istim kapacitetom bez obzira na izabranu temperaturu.

Razlika je u tome što će uređaj mnogo duže raditi kako bi dostigao nižu temperaturu, što povećava potrošnju električne energije i dodatno opterećuje kompresor.

Zato stručnjaci preporučuju umereno podešavanje klime, redovno održavanje uređaja i racionalno korišćenje kako bi prostor ostao prijatan tokom toplotnih talasa.