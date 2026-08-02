Raspored, koji je potvrdio general Dejl R. Vajt, direktor programa za kritične velike sisteme naoružanja, tokom konferencije „Dani industrije životnog ciklusa“ u Dejtonu, Ohajo, 27. jula 2026. godine, znači da će prvi F-47 gotovo sigurno leteti sa privremenim motorom, jer se ne očekuje da će njegov motor sa adaptivnim ciklusom biti spreman za integraciju do početka 2030-ih. Ovo je podstaklo spekulacije da bi motor F135 koji pokreće lovac pete generacije F-35 mogao biti prilagođen da služi kao privremena mera za testiranje leta.

Kina i Sjedinjene Američke Države se trenutno smatraju ekpertima u razvoju lovaca šeste generacije, pri čemu se očekuje da će Kina svoje prve letove uvesti u upotrebu oko 2030. godine, dok se očekuje da će američki F-47 ući u upotrebu početkom 2040-ih. F-47 je formalno ušao u odeljenje za inženjering i razvoj proizvodnje početkom 2025. godine, tri godine nakon što je prvi put najavljen ulazak u ovu fazu razvoja, označavajući prelaz sa demonstracije tehnologije na razvoj aviona u punom obimu. Glavni izazov sa kojim se suočava program je pogon. F-47 je dizajniran oko adaptivnog ciklus motora NGAP, za koji se očekuje da proizvodi između 35.000 i 40.000 funti (156-178 kN) potiska, uz znatno veću efikasnost goriva, proizvodnju električne energije i upravljanje temperaturom od postojećih motora lovaca pete generacije.

Boing je uložio najveći nivo internih investicija u svojoj istoriji u razvoj F-47, koji je jedini lovac svoje generacije koji američko ratno vazduhoplovstvo namerava da nabavi. Ratno vazduhoplovstvo je naručilo dva odvojena lovca pete generacije u okviru programa F-22 i F-35 i prvobitno je nameravalo da ih stavi u upotrebu u komplementarnoj kombinaciji „visoko-nisko“ pre nego što su veliki problemi sa F-22 doveli do ranog prekida proizvodnje i na kraju do napora službe da penzioniše avion decenijama pre roka. Oslanjanje na jedan lovac je stoga bez presedana, sa mogućnošću da Mornarica na kraju nabavi derivat F-47, umesto da razvija potpuno zaseban lovac u okviru programa F/A-XX, što bi potencijalno dodatno doprinelo obimu programa Ratnog vazduhoplovstva.

Sa očekivanim kašnjenjima u razvoju F-47, Ministarstvo odbrane je vodilo „veoma aktivne“ razgovore sa proizvođačem F-35, kompanijom Lockheed Martin, u vezi sa mogućnošću unapređenja F-35 na standard „5+ generacije“ kroz integraciju tehnologija šeste generacije. Generalni direktor firme, Džim Tejklet, primetio je u septembru 2025. godine: „Postoji značajno interesovanje u vladi za razgovor o modernizaciji aviona na opštem nivou, sve do nivoa administracije, nivoa Bele kuće, i mi smo usred toga sa njima, i čuju nas. Čujemo povratne informacije i prilično je aktivno.“

Tejklet je ranije izjavio da bi takve nadogradnje obezbedile F-35 „80 procenata kapaciteta šeste generacije po upola nižoj ceni“. Iako se ne očekuje da će ovo biti dovoljno da se premosti jaz sa novim kineskim lovcima, moglo bi sprečiti ogromnu zaostatku SAD u vazduhu dok F-47 ne obezbedi veći paritet sa kineskim dizajnom sledeće generacije.