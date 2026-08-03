Administracija Sjedinjenih Država suočila se sa neočekivanim razvojem događaja na Bliskom istoku nakon što je Iran, suprotno procenama američkih stratega, pokazao spremnost za dalje zaoštravanje situacije.

Time su se u Vašingtonu otvorile rasprave o mogućim odgovorima na poteze Teherana.

Prema navodima portala Axios, američki zvaničnici priznali su da su aktivnosti iranskih vojnih snaga prema intenzitetu prevazišle očekivanja. Sagovornici tog medija navode da je iranska strana poslednjih dana prešla na izuzetno agresivne akcije.

Kako se navodi, napad na američku bazu u Jordanu nije bio izolovan incident. Posle njega usledili su dodatni udari na američke snage raspoređene u regionu, što je, prema izvorima lista, ukazalo na nastavak koordinisanih operacija.

U Pentagonu smatraju da takve akcije imaju sistemski karakter, zbog čega ih tumače kao pokazatelj svesne odluke Teherana da krene putem dalje eskalacije napetosti.

Istovremeno, unutar američke administracije razmatraju se mogući odgovori. Prema informacijama Axiosa, među prioritetnim opcijama nalaze se precizni udari na iranske energetske objekte.

Ranije je vrhovni komandant Združenih oružanih snaga NATO u Evropi, američki general Aleksus Grinkevič, obavestio Pentagon da raspoložive pomorske snage nisu dovoljne za zaštitu Izraela od mogućih iranskih raketnih udara. General je rukovodstvu američkog vojnog resora uputio pisano obaveštenje.