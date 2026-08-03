Potpredsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milun Zogović ocenio je da najnoviji potezi Demokratske partije socijalista (DPS) potvrđuju da ta stranka ne želi da se odrekne, kako je naveo, „kriminalnih, diskriminatorskih i antisrpskih tekovina režima Mila Đukanovića“.

Zogović je u izjavi za IN4S poručio da time, prema njegovom mišljenju, dobija dodatnu potvrdu teza da je DPS „bio i ostao političko krilo mafije“.

Istovremeno je upozorio da ni vlasti formirane nakon promena 2020. godine više nemaju opravdanje za, kako kaže, neodlučno i nedovoljno efikasno sprovođenje pravde.

„Crna Gora se mora odlučno obračunati sa kriminalom i korupcijom, a odgovornost moraju prvo snositi oni koji su kriminalizovali Crnu Goru“, poručio je Zogović.

On smatra da je jedan od ključnih uslova za stvarne promene oduzimanje imovine za koju se ne može dokazati da je stečena legalnim prihodima.

„I dok god se građanima ne vrati oteto, Crna Gora ne može krenuti napred. Mora se oduzeti sva imovina koja je nelegalno stečena i koja se ne može opravdati legalnim prihodima“, naglasio je.

Zogović je posebno ukazao na stanje u pravosuđu, tvrdeći da su nakon promena 2020. upravo u tom delu sistema ostale snažne poluge opstrukcije. Zbog toga, kako navodi, Crnoj Gori je potrebna temeljna reforma pravosuđa i procesuiranje svih odgovornih za zloupotrebe, uključujući i vrh bivšeg režima.

Upozorio je da bi izostanak takvih reformi mogao otvoriti prostor za povratak bivših struktura na vlast, dok bi odgovornost za takav ishod, prema njegovim rečima, snosili i oni koji danas imaju mogućnost da sprovedu promene.

Čitav tekst u kojem Milun Zogović govori o nasleđu vlasti DPS-a, borbi protiv organizovanog kriminala i odgovornosti novih vlasti možete pročitati klikom na link.

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