Na društvenim mrežama poslednjih dana širi se snimak neobične metode uzgoja lubenica u Kini. Naime, uzgajivači na plodove stavljaju veliko ravno kamenje, što je izazvalo brojna pitanja korisnika na internetu.

Na prvi pogled deluje da kamen služi samo kako bi sprečio da se lubenica kotrlja, ali prema navodima iz videa i pojedinih izvora, ova praksa ima nekoliko praktičnih prednosti.

Kako kamen utiče na sazrevanje lubenice?

Tokom dana kamen upija sunčevu toplotu, a kada temperatura tokom noći opadne, postepeno je oslobađa.

Smatra se da takav temperaturni kontrast može da podstakne ravnomernije sazrevanje ploda i doprinese njegovoj većoj slatkoći.

Iako se ovaj trik često deli na društvenim mrežama, ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju da kamen značajno povećava sadržaj šećera u lubenici.

Može da zaštiti plod od pucanja

Pored mogućeg uticaja na sazrevanje, kamen može imati i zaštitnu ulogu.

Prema pojedinim uzgajivačima, on ublažava nagle temperaturne promene između dana i noći, koje mogu da doprinesu pucanju kore kod osetljivijih plodova.

Štiti lubenicu i od ptica

Još jedna prednost ovog trika jeste što kamen prekriva deo ploda, pa pticama otežava da kljucaju lubenicu. Na taj način smanjuju se površinska oštećenja koja mogu da ubrzaju propadanje ploda.

Iako ova metoda nije uobičajena u našim krajevima, mnogi baštovani smatraju da vredi isprobati, naročito u područjima sa velikim temperaturnim oscilacijama tokom leta.