Objava Đeljošaja usledila je nakon polemike u Skupštini o statusu Opštine Ulcinj, a u vezi sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi.

On je na društvenim mrežama objavio fotografiju, na kojoj, uz panoramu najjužnije crnogorske opštine i albanske zastave, poručuje da je Ulcinj grad sa većinskim albanskim stanovništvom i da je Ulcinj albanski grad.

“Ulcinj je bio grad. Ulcinj je grad. Ulcinj će uvek biti grad. Ulcinj je grad sa većinskim albanskim stanovništvom. Ulcinj je albanski grad”, napisao je Đeljošaj.

Dodao je da je Ulcinj “grad zarobljen od strane nekih političara poznatih po korupciji”, a koji će, kako najavljuje, biti oslobođen u junu 2027. godine.

Reakcije iz Vlade i parlamentarne većine su izostale, a podgorički Dan piše da etnički narativ političara u Crnoj Gori, iako je ona Ustavom definisana kao građanska država, nije novost.

Međutim, navodi se, poruka iz samog vrha Vlade, kojom se jednom crnogorskom gradu daje isključivi etnički predznak druge nacije otvara pitanje gde je granica između legitimne nacionalne retorike i narušavanja ustavnog poretka, suvereniteta i građanskog karaktera države.

Prema oceni funkcionera Ujedinjene Crne Gore i donedavnog poslanika Vladimira Dobričanina, “Đeljošaj se očigledno ne odriče velikoalbanskog ekstremizma koji pokazuje već decenijama”.

“Ulcinj sa Adom Bojanom je biser crnogorske obale. On jeste grad gde dominira albansko stanovništvo, ali on nije samo albanski grad, odnosno, on je i albanski grad, ali je i srpski, i crnogorski, i bošnjački, i grad svih onih koji se u njemu osećaju kao kod kuće. To tako treba da ostane kako bismo izbegli velike neprijatnosti, koje bi usledile ukoliko nastavimo sa politikama čiji je reprezent Đeljošaj”, kazao je Dobričanin.

Smatra da bi u ovakvim situacijama Vlada morala da da konkretan i oštar odgovor, ali da ne očekuje da će ga biti.

“Očekujem da će odgovor najverovatnije izostati. Ukoliko ga bude, to ći biti prilično iznenađujuće. Tišina u ovakvim slučajevima, nažalost, ne vodi smirivanju tenzija, već naprotiv, vodi nečemu što sam lično osetio i što će osetiti svi građani Crne Gore ukoliko se ovakva, u ovom trenutku samo retorika, ne saseče na svom početku. Nažalost, iz iskustva tvrdim da je taj početak davnašnji, a odogovora nikada nije ni bilo”, zaključuje Dobričanin.

Slična izjava pre svega nekoliko dana izazvala je komešanje u Skupštini Crne Gore. Naime, nakon izlaganja poslanika Artana Čobija, poslanici su tražili pojašnjenje u kom kontekstu je pomenuo Ulcinj. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša je pitao Čobija da li je rekao da je Ulcinj albanski grad.

“To pitam uz ogradu jer je možda bio problem u prevodu. Svi su gradovi crnogorski, ne u nacionalnom nego u državotvornom smislu. Opasno je ako budemo nazivali gradove po onome koji narod je u njima većinski. Volio bi da niste rekli ono što smo čuli u slušalicama”, rekao je Mugoša, podseća Dan.

Čobi je potom pojasnio da je govorio o “vremenu kad je Ulcinj dat Crnoj Gori kao grad sa većinskim albanskim stanovništvom”.