Kako je MUP Srbije naveo na Instagramu, vođa srpskog vatrogasno-spasilačkog tima u Španiji Davor Vidović istakao je da se situacija na terenu neprestano menja, ali da su pripadnici Sektora za vanredne situacije spremni da odgovore na svaki novi zadatak.

"Kada se jedan požar stavi pod kontrolu, već smo na putu ka sledećem. Takav je ritam ove misije. Najvažnije je da, zajedno sa kolegama iz drugih zemalja, budemo tamo gde je pomoć najpotrebnija i da damo svoj maksimum u zaštiti života ljudi, njihovih domova i prirode", rekao je Vidović, naveo je MUP Srbije.

On je naglasio da međunarodne misije najbolje pokazuju koliko su poverenje, znanje i zajedništvo važni u borbi protiv prirodnih katastrofa.

"Na terenu nema razlike među uniformama. Svi imamo isti zadatak i isti cilj. Naši vatrogasci-spasioci i posada helikoptera 'Super Puma' svojim znanjem, disciplinom i požrtvovanošću dostojno predstavljaju Republiku Srbiju. To je slika naše zemlje koju želimo da svet vidi - da smo pouzdan partner i da smo uz prijatelje kada je najteže", dodao je Vidović.

Tim MUP-a Srbije čini više od 40 pripadnika sa helikopterom ''Super Puma'', 17 vozila i pratećom opremom, a angažovan je kroz Mehanizam civilne zaštite Evropske unije i svakodnevno učestvuje u odbrani ljudi, domova i prirode od vatrene stihije.