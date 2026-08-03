"Znali su obim napada jer su videli kako se pripremamo. Sada radimo na tome da razgovaramo sa njima, da pregovaramo i to počinje u ponedeljak popodne. Videćemo", rekao je Tramp u nedelju novinarima u predsedničkom avionu nakon vikenda u svom golf klubu u Bedminsteru u Nju Džersiju, prenosi CNN.

Tramp je rekao da su ga saveznici poput Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, ali i Iran, zamolili da otkaže planirani napad.

"Bili smo potpuno spremni, ali kada su saveznici zamolili da se otkaže, mi smo rekli 'ok, videćemo'. Razlog zašto su tražili otkazivanje je taj što misle da postoji dogovor", rekao je Tramp i dodao da postoji dogovor oko Ormuskog moreuza, a zatim će biti dogovora i oko nuklearnog programa, tj. kako je rekao "denuklearizacije Irana".

Saudijski krunski princ Muhamed bin Salman razgovarao je telefonom sa Trampom i pozvao na deeskalaciju sukoba, saopštila je u nedelju saudijska državna novinska agencija.

Ranije su neimenovani izvori rekli CNN-u da je saudijski princ tokom tog poziva izrazio zabrinutost zbog planova za napad na Iran. Iranski državni mediji negirali su da su tražili od Trampa da zaustavi planirane napade.

"Tramp, budala je ostao bez goriva", objavila je u nedelju poluzvanična novinska agencija Fars.

Prema novinskoj agenciji Mehr, Kanal 13 izraelske televizijske mreže emitovao je izveštaj u kojem se pominje mogućnost nestašice raketa-presretača u Sjedinjenim Državama i da bi ovo pitanje moglo da bude razlog Trampove odluke o povlačenju iz sukoba sa Iranom.

BONUS VIDEO