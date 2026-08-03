U saopštenju je navedeno da je merna stanica kod NE Pakš registrovala u ponedeljak ujutru pad vodostaja Dunava na kritičnih minus 137 centimetara, prenosi novinska agencija MTI.

Nivo Dunava je u nedelju pao na minus 134 centimetra što bi moglo da rezultira potpunom obustavom rada nuklearne elektrane Pakš iz bezbednosnih razloga i to prvi put u 44 godine rada.

Mađarski premijer Peter Mađar najavio je u nedelju da će narednih pet dana biti najkritičniji period.

U noći između nedelje i ponedeljka u Budimpešti je registrovan istorijski minimum vodostaja Dunava od svega devet centimetara koji se, prema podacima Uprave za vode, u međuvremenu popeo na 11 centimetara.

Antal Kovač, direktor za komunikacije NE Pakš izjavio je da zaustavljanje i ponovno pokretanje bilo kojeg od četiri nuklearna rektora rutinski zadatak za stručno osoblje elektrane.

Podsetio je da se tokom redovnih godišnjih remonta taj proces rutinski obavlja, a od početka rada NE Pakš do danas izveden je približno 160 puta.

"Smanjenje radne snage reaktora i njihovo eventualno zaustavljanje uvek se vrše postepeno, prema unapred definisnoj proceduri", rekao je Kovač.