Italija je saopštila da suspenduje primenu bezgraničnog šengenskog režima Evropske unije sa Španijom kao odgovor na masovne prelaske migranata u špansku enklavu Seutu.

Iako Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, ova mera će uticati na putnike koji između dve zemlje putuju avionom ili brodom.

Italijansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je sa Francuskom dogovoreno i dodatno pojačavanje kontrole duž kopnene granice između Francuske i Italije.

Više detalja o trajanju i načinu primene novih mera za sada nije saopšteno.

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