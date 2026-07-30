Izrael i Sjedinjene Američke Države dele isti cilj kada je reč o Iranu – da Teheran ne dođe u posed nuklearnog oružja, izjavio je izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da se protivi stvaranju palestinske države jer je, tvrdi, Gaza iskorišćena za "užasan masakr" nad Izraelom.

Netanjahu je rekao da američki predsednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mere ili vojnu akciju.

"Sve što će dovesti do okončanja iranskog nuklearnog programa jeste ono što želimo. To je naš zajednički cilj", rekao je Netanjahu.

Upitan da li je tokom sastanka s Trampom u Beloj kući pokušao da ga ubedi da nastavi napade na Iran, izraelski premijer je odgovorio da to nije bio slučaj.

Govoreći o mogućnosti diplomatskog rešenja, Netanjahu je rekao da je skeptičan prema namerama Irana, za koji tvrdi da "uvek laže, vara i kupuje vreme", ali nije isključio mogućnost da bi snažan diplomatski i ekonomski pritisak mogao da promeni situaciju.

Na pitanje da li mu je i dalje cilj promena iranskog režima, Netanjahu je odgovorio da je njegov osnovni cilj da spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja.

"Mislim da je Iran slabiji nego ikada ranije, a Izrael jači nego ikada. Ali ne mogu da kažem da se režim već urušio. Nije", rekao je Netanjahu, dodajući da veruje da će, zbog velikog jaza između vlasti i naroda, iranski režim jednog dana pasti.

Netanjahu je upozorio da bi Iran napravio "veliku grešku" ako bi napao Izrael i poručio da bi odgovor bio "veoma snažan".

Govoreći o odnosima s Trampom, izraelski premijer je rekao da su dve zemlje partneri i saveznici, pri čemu su SAD "stariji partner"“.

Odbacio je tvrdnje da je obmanuo Trampa kako bi SAD uvukao u rat s Iranom.

"Nisam ga ni u čemu obmanuo. Predsedniku Trampu niko ne govori šta da radi", rekao je Netanjahu, dodajući da je Tramp i pre stupanja na dužnost u drugom mandatu govorio da Iran ne sme da ima nuklearno oružje.

Na optužbe da je Izrael počinio ratne zločine u Gazi, koje su izneli pojedini stručnjaci za genocid, humanitarne organizacije i predstavnici Ujedinjenih nacija, Netanjahu je odgovorio da su te tvrdnje "besmislica".

Odbacio je i optužbe za genocid i rekao da je Izrael tokom operacija u Gazi upozoravao palestinske civile da napuste područja borbi, dok je, prema njegovim rečima, Hamas sprečavao njihovo povlačenje.

Netanjahu je naveo da Izrael "ceni život svakog civila i da je svaka civilna žrtva tragedija".

Na pitanje da li podržava stvaranje palestinske države, Netanjahu je odgovorio odrečno.

"Imali smo jednu, zvala se Gaza. Bila je faktički palestinska država. I za šta je iskorišćena? Za pokretanje užasnog masakra nad nama", rekao je Netanjahu.

Prema njegovim rečima, Gaza mora da bude "demilitarizovana i deradikalizovana", a Hamas razoružan kako bi, kako je naveo, Palestinci dobili priliku za drugačiju budućnost.

Upitan zašto Izrael ne dozvoljava novinarima da uđu u Gazu bez pratnje izraelskih snaga, Netanjahu je rekao da je reč o ratnoj zoni u kojoj postoje raketni napadi, mine i tuneli koje koriste naoružane grupe.

Komentarišući nasilje na Zapadnoj obali, Netanjahu je rekao da izraelske vlasti preduzimaju mere protiv napada na civile, ali je istakao da neće tolerisati osvetničko nasilje izraelskih ekstremista.

(ABC news)