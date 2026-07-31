„Mnogi američki saveznici širom sveta sve su opušteniji čekajući kraj rata u Iranu, čak i dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa tvrdi da je njihova pomoć potrebna da bi se okončao sukob koji brzo izmiče kontroli“, navodi se u članku.

„Evropske i azijske diplomate rekle su da njihove zemlje nisu spremne da rizikuju bezbednost svojih građana dok se Vašington i Teheran ne dogovore da prestanu da pucaju jedni na druge“, istakao je Politiko.

U članku se navodi da su „tradicionalni američki partneri oprezni prema bilo kakvoj direktnoj podršci dok ne dobiju uveravanja o trajnom prekidu vatre – ili druga obećanja“ od Vašingtona.

Jedan od izvora lista, evropski diplomata, napomenuo je da bi njegova zemlja aktivnije podržavala SAD u sukobu sa Iranom ako bi SAD pristale da ojačaju svoje vojno prisustvo u baltičkim državama.

U međuvremenu, ukrajinski zvaničnik je za Politiko rekao da je Kijev spreman da obezbedi Vašingtonu i njegovim saveznicima na Bliskom istoku tehnologiju za suzbijanje dronova, „posebno ako Kijev zauzvrat dobije oružje“.

SAD i Izrael su započeli rat sa Iranom 28. februara. U junu su Vašington i Teheran potpisali memorandum o razumevanju kojim se predviđa trenutni prekid neprijateljstava na svim frontovima, uključujući i Liban. Međutim, u ranim jutarnjim satima 8. jula, SAD su nastavile velike napade na Iran, optužujući ga da krši odredbe sporazuma postignutih o Ormuskom moreuzu.