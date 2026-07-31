Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram nalogu video iz sela Vasilj kod Knjaževca, gde je razgovarao sa meštankom Zlatom Galić iz Argošta.

Baka Zlata podsetila je da se predsedniku obratila pre godinu dana sa molbom da se popravi put i obezbedi zdravstvena zaštita za meštane.

- Hvala vam. Dobro nam došli, predsedniče. Toliko se radujem što vas vidim. Ja sam Zlata Galić iz Argošta. Gospodinu predsedniku sam se obratila pre godinu dana - rekla je ona.

Kako je navela, put koji povezuje Argošte, Podvis i Orešac urađen je mnogo brže nego što su meštani očekivali.

- Za put Argošte, Podvis, Orešac, to smo već dobili i pre nego što smo se nadali - kazala je baka Zlata.

Dodala je da je tada predsedniku ukazala i na problem što u njihov kraj nije dolazila ambulanta.

- Obratila sam se isto za pokretnu ambulantu i evo, i to smo dobili - rekla je ona.

Vučić je podsetio da je prilikom njihovog prethodnog susreta bila vidno zabrinuta.

- Tada je bila nekako i pomalo setna, neću da kažem tužna. Je l' ima promene? - upitao je predsednik.

Usledio je odgovor koji je dirnuo mnoge.

- Dobila sam porodicu. Dobila sam porodicu, pa sam srećna - rekla je baka Zlata, na šta je predsednik uz osmeh odgovorio:

- E, tako je.