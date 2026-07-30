Prema podacima kanala „UVB-76 logi“, koji prati aktivnost stanice, dvostruka poruka emitovana je danas oko 13 časova po srednjeevropskom vremenu, kada su registrovani signali "Podmitljivica" i "Seksofat".

Četiri minuta kasnije emitovana je još jedna poruka sa signalom "Motel". Prethodno je tokom istog dana stanica emitovala još pet kodiranih poruka, među kojima su bili signali "Dojaropuh", "Gidžak", "Monarhist", "Puhokorm" i "Gradosbeg".

UVB-76 je vojna radio-stanica koja postoji od 1970-ih godina i uglavnom emituje karakterističan jednolični zujeći signal, zbog čega je dobila nadimak "Zujalica".

Povremeno prekida emitovanje tog tona kratkim glasovnim porukama sa kodiranim rečima, čija namena javnosti nije poznata.

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