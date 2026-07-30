Međutim, među njima se ponekad mogu pronaći komadi koji danas imaju značajnu kolekcionarsku vrednost.

Ipak, stručnjaci ističu da starost sama po sebi ne garantuje visoku cenu. Na vrednost utiču retkost, stanje očuvanosti, proizvođač i trenutna potražnja među kolekcionarima.

Porcelanski servisi i figure ponovo su traženi

Vitrine pune porcelanskih servisa nekada su bile gotovo nezaobilazan deo domova širom bivše Jugoslavije.

Danas su posebno traženi kompletni servisi bez oštećenja, ručno oslikani komadi i predmeti poznatih proizvođača.

Stručnjaci savetuju da ih ne restaurirate na svoju ruku, jer kolekcionari najviše cene originalno stanje.

Stari novac, ploče i knjige

Mnogi i dalje čuvaju stare kovanice i novčanice, ali samo mali broj njih ima veću kolekcionarsku vrednost.

Najvažniji su godina izrade, očuvanost, tiraž i eventualne greške nastale tokom kovanja.

Veliku popularnost poslednjih godina ponovo su stekle gramofonske ploče. Posebno su cenjena prva izdanja poznatih izvođača, retke ploče i primerci sa dobro očuvanim omotima.

Ni stare knjige ne treba olako odbacivati. Prva izdanja, retki naslovi, kao i primerci sa autorskim potpisom ili posvetom mogu biti veoma zanimljivi kolekcionarima.

Proverite pre nego što bacite

Pre nego što odlučite da se rešite starih predmeta, proverite ko je njihov proizvođač, koliko su stari i da li nose posebne oznake koje mogu uticati na vrednost.

Iako većina stvari iz domaćinstva neće vredeti bogatstvo, pojedini predmeti mogu postići znatno višu cenu nego što biste očekivali.

Pored kolekcionarskog tržišta, sve je popularniji i retro stil uređenja enterijera inspirisan domovima iz vremena Jugoslavije, pa mnogi stari predmeti ponovo pronalaze mesto u modernim stanovima.