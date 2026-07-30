Vreli talas koji je zahvatio Srbiju ne popušta ni tokom popodnevnih sati. Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u 16 časova u velikom broju gradova temperatura je i dalje dostizala ili prelazila 35 stepeni.

Najtopliji grad u Srbiji i dalje je Ćuprija, gde je izmereno čak 37 stepeni Celzijusa.

Gde je danas najvrelije?

Odmah iza Ćuprije nalaze se Sombor, Zrenjanin i Veliko Gradište, gde je izmereno 36 stepeni.

Na 35 stepeni ostali su:

Beograd

Novi Sad

Palić

Kikinda

Banatski Karlovac

Loznica

Sremska Mitrovica

Valjevo

Kragujevac

Kraljevo

Kruševac

Nešto "svežije", ali i dalje veoma toplo, bilo je u Smederevskoj Palanci, Negotinu i Kuršumliji sa 34 stepena, dok je u Požegi izmereno 33 stepena.

Planine jedino utočište od paklene vrućine

Najprijatnije temperature zabeležene su u planinskim predelima.

Na Kopaoniku je izmereno 22 stepena, na Zlatiboru 26, na Crnom Vrhu 27, dok je u Sjenici bilo 28 stepeni.

Meteorolozi upozoravaju da ni u kasnim popodnevnim satima ne treba boraviti duže na direktnom suncu, posebno u periodu između 11 i 17 časova, kao i da je neophodno unositi dovoljno tečnosti.

Izvor: RHMZ.