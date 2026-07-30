Sve se dogodilo 18. jula na međunarodnom aerodromu Gulf Shores, kada je prtljag aktivirao alarm na rendgenskom skeneru.

Službenik Uprave za bezbednost saobraćaja (TSA) Džastin Dipri ispričao je da je u prvi mah pomislio da u koferu vidi medicinsku loptu i nekoliko sličnih predmeta.

Međutim, ubrzo se ispostavilo da je reč o pet topovskih kugli koje potiču iz tvrđave Fort Morgan, značajnog vojnog utvrđenja iz vremena Američkog građanskog rata.

Putnica je policiji rekla da nema nikakvu predstavu kako su se topovske kugle našle u njenom prtljagu.

Najveća kugla bila je veličine grejpfruta, a svi predmeti bili su umotani u papirne ubruse. Zbog njihovog izgleda na rendgenskom snimku, službenik TSA u prvi mah posumnjao je da bi mogli biti eksplozivne naprave.

„Prvo što mi je prošlo kroz glavu bilo je da ne vidim fitilj i da moram odmah da pozovem pomoć“, rekao je Dipri.

Nakon konsultacija sa stručnjacima za eksplozivne naprave, na aerodrom je pozvana kancelarija šerifa okruga Boldvin. Pregledom je utvrđeno da su topovske kugle inertne, odnosno da ne predstavljaju opasnost.

Daljom istragom otkriveno je da je topovske kugle iz skladišta tvrđave ukrao 17-godišnji unuk putnice, koji ih je potom stavio u njen prtljag bez njenog znanja.

Policija je artefakte vratila u Fort Morgan, a direktor tvrđave odlučio je da ne podnese krivičnu prijavu.

Službenik TSA priznao je da ga je ovaj slučaj potpuno iznenadio.

„Viđao sam inertne ručne bombe i školske vojne projektile, ali nikada nisam naišao na situaciju koja izgleda kao da je izašla iz filma o Indijani Džonsu, sa ukradenim istorijskim artefaktima“, rekao je on, prenosi abcnews.