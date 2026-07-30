Portal Aloonline.me objavio je opširnu rekonstrukciju organizacije obeležavanja 150 godina Vučedolske bitke, u kojoj se navodi da je nakon povlačenja Opštine Nikšić kompletan jubilej iznela Eparhija budimljansko-nikšićka.

Prema navodima ovog portala, Srpska pravoslavna crkva nije prihvatila da centralna proslava bude pretvorena u promociju bilo koje političke partije niti da se stvori utisak da stoji iza njenih aktuelnih političkih poteza. U tekstu se ističe da su nakon povlačenja Opštine Nikšić, Eparhija budimljansko-nikšićka, sveštenstvo, verni narod i prijatelji Crkve samostalno organizovali celokupan jubilej.

Kako se dalje navodi, centralna proslava održana je u crkveno-narodnom duhu, bez političkog pokroviteljstva i stranačkih govora, čime je, prema oceni autora, sačuvan dostojanstven karakter obeležavanja jednog od najznačajnijih istorijskih događaja srpskog naroda u Crnoj Gori.

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