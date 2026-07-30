Fernandes de Kosio, jedan od kubanskih zvaničnika zaduženih za komunikaciju sa Vašingtonom, rekao je u intervjuu u Havani za Njujork Tajms (NYT) da je glavna strategija Kube za prevazilaženje pritisaka Trampove administracije sprovođenje ekonomskih reformi, uključujući otvaranje zemlje za strane investicije.

On je naveo da bi čak i američki predsednik Donald Tramp mogao da investira na Kubi, ukoliko bi to bilo u skladu sa kubanskim zakonima.

"Ne isključujemo Sjedinjene Američke Države. Ako predsednik Tramp želi to da uradi na miran način, ne vidimo poseban razlog da ga isključimo", rekao je kubanski zvaničnik.

Fernandes de Kosio rekao je da Kuba neće da razgovara sa SAD o unutrašnjem političkom uređenju.

"Bilo bi nezamislivo da vlada Sjedinjenih Američkih Država pregovara o svom Ustavu i političkom sistemu sa drugom vladom. Zato ne treba da čudi što Kuba nije spremna da sa Vašingtonom razgovara o svojim unutrašnjim političkim pitanjima", rekao je on.

Na pitanje da li se Kuba vojno priprema zbog izjava Donalda Trampa o mogućnosti "preuzimanja Kube", Fernandes de Kosio rekao je da je takva ideja "apsurdna", ali da Havana ne može da ignoriše mogućnost vojnog sukoba.

"Bili bismo naivni kada se ne bismo pripremali, kada ne bismo ažurirali našu vojnu strategiju", rekao je on, dodajući da se kubanska odbrana zasniva na uključivanju celokupnog stanovništva.

On je ocenio da Kuba razume tehnološku i vojnu nadmoć SAD, ali da će "narod braniti svoju zemlju".

Upozorio je da bi američki pritisak mogao da izazove ozbiljne humanitarne posledice na Kubi i ocenio da bi vojna akcija protiv njegove zemlje dovela do velikog broja žrtava, uključujući i među mladim Amerikancima.

Na pitanje koja je strategija Havane, kubanski zvaničnik je odgovorio da je vlada nedavno uvela određene ekonomske promene za koje veruje da mogu da pomognu zemlji da prevaziđe teškoće.

"Verujemo da te promene mogu da nam omoguće da se izborimo sa situacijom", rekao je Fernandes de Kosio za njujorški list.

Govoreći o nedostatku podrške Kubi u međunarodnoj zajednici, nakon što je Rusija u martu poslala jedan tanker goriva, Fernandes de Kosio rekao je da američki pritisak na kompanije širom sveta ima snažan efekat.

Ipak, dodao je da Havana očekuje da će određene količine nafte stići iz drugih delova sveta i ocenio da mogućnost SAD da dugoročno izoluju Kubu i spreče druge zemlje da joj izvoze proizvode nije održiva.

Predstavnici Bele kuće i Stejt departmenta ranije su označili Kubu kao bezbednosnu pretnju i optužili njene vlasti za pružanje utočišta teroristima, što Havana odbacuje.

Američki zvaničnici su takođe optužili kubansku vladu za energetsku krizu, navodeći da je prodavala gorivo radi obogaćivanja elita i da nije održavala elektroenergetsku mrežu.

Vašington tvrdi da su politički i ekonomski sistem Kube neodrživi i da moraju biti promenjeni, ali američke vlasti nisu precizirale koje bi konkretne promene bile potrebne za ukidanje višedecenijske blokade.