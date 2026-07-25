"Odustali su od neutralnosti i priključili Mađarsku proukrajinskoj, antiruskoj evropskoj ratnoj koaliciji. To je veoma ozbiljna stvar. Time su, u slučaju eskalacije rata, Mađarsku pretvorili u potencijalnu vojnu metu. Kapitalna je greška bila odustati od neutralnosti", rekao je Orban na letnjem univerzitetu u mestu Baile Tušnad u Rumuniji, prenosi Index.hu.

Govoreći o Evropskoj uniji, Viktor Orban je rekao da bi ovlašćenja Evropske komisije trebalo ograničiti i ocenio da sadašnji model funkcionisanja Unije neće opstati u sadašnjem obliku u narednim decenijama. Istovremeno je naglasio da smatra da je mesto Mađarske u Evropskoj uniji.

Dodao je da će njegova stranka nakon prelaska u opoziciju promeniti način delovanja i fokus usmeriti na, kako je naveo, "nacionalni otpor", ocenjujući da je politički sistem u Mađarskoj postao "autoritaran", dok je aktuelnu vlast predvođenu strankom Tisa optužio za politički progon protivnika.

Orban je rekao da Fides treba da nastavi parlamentarni rad, ali i da deluje kao "servisni centar" za organizacije i građane koji se zalažu za slobodu, navodeći da cilj stranke nije vlast već, kako je rekao, "obnova slobode", prenosi Index.hu.

On je ocenio da aktuelna mađarska vlada nema održive ekonomske temelje i predvideo da će se na jesen suočiti sa ozbiljnim ekonomskim izazovima, uključujući, kako tvrdi, mere štednje koje će biti povezivane sa planovima za uvođenje evra.

Orban je istakao da aktuelna vlast vodi postupke protiv politčkih protivnika i da su pojedini bivši državni funkcioneri izloženi političkom progonu.

Kao primere naveo je bivšeg komandanta Centra za borbu protiv terorizma (TEK) Janoša Hajdua i bivšeg ministra Balaža Hanka, ocenjujući da će zbog postupaka protiv njih postati "heroji".

Govoreći o bivšem ministru spoljnih poslova Peteru Sijartu, Orban je rekao da je podržao njegov odlazak u kinesku kompaniju BYD i izrazio uverenje da će Sijarto i ubuduće imati važnu ulogu u javnom životu.

Orban je u obraćanju više puta pozvao pristalice Fidesa na jedinstvo i poručio da očekuje povratak stranke na vlast, jer će, kako je naveo, "rast nezadovoljstva građana promeniti političke odnose u zemlji".

Rekao je da deo desnice teško prihvata promene nakon odlaska sa vlasti, ali da odgovor na to, kako je naveo, ne treba da bude obeshrabrenje, već organizovanje što šireg saveza svih koji se zalažu za slobodu.

Orban je ocenio i da nedavne ustavne izmene nisu usvojene o u skladu sa principima vladavine prava.

Dodao je da zbog toga, "ne postoje prepreke da te mere u budućnosti budu ukinute".

Bivši mađarski premijer je poručio da je najvažnije pitanje budućnost države, a ne njegove stranke.

"Nije pitanje šta će biti sa Fidesom i KDNP-om, već šta će biti sa domovinom", istakao je.

Letnji univerzitet Baile Tušnad, takođe poznat kao Slobodni letnji univerzitet Tušvanos ili Balvanos je poznati politički i kulturni forum mađarske nacionalne zajednice koji se održava svake godine u banji Baile Tušnad u Rumuniji. Osnovan je pre više od tri decenije kao mesto za sastanke, diskusije i predavanja o položaju Mađara u Karpatskom basenu.