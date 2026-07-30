Mnogima se dogodilo da legnu na spavanje posle obilne večere, a da se već narednog jutra probude sa osećajem jake gladi. Iako deluje nelogično, stručnjaci objašnjavaju da uzrok nije nužno to što ste pojeli premalo, već način na koji organizam reaguje na određene namirnice i kvalitet sna.

Na osećaj jutarnje gladi mogu uticati nagle promene nivoa šećera u krvi, hormoni koji regulišu apetit, ali i navike poput kasnih i obilnih obroka.

Kako obilna večera može da izazove glad?

Kada pred spavanje pojedete veliku količinu hrane bogate ugljenim hidratima i šećerima – poput testenine, peciva, slatkiša ili velikih porcija – nivo glukoze u krvi naglo raste.

Organizam tada luči insulin kako bi glukozu prebacio iz krvi u ćelije. Nekoliko sati kasnije može doći do pada nivoa šećera u krvi, što kod nekih ljudi podstiče osećaj gladi nakon buđenja.

Upravo zato nije neuobičajeno da se probudite gladni, iako ste prethodne večeri pojeli više nego dovoljno.

Loš san takođe povećava apetit

Kvalitet sna igra važnu ulogu u regulaciji gladi.

Ako ne spavate dovoljno ili se često budite tokom noći, organizam može da proizvodi više grelina, hormona koji podstiče apetit, dok se istovremeno smanjuje lučenje leptina, hormona koji mozgu šalje signal da ste siti.

Zbog toga se umor ponekad može manifestovati kao osećaj gladi, čak i kada organizmu zapravo nije potrebna dodatna hrana.

Zašto se nekada probudimo siti kada preskočimo večeru?

Na prvi pogled deluje paradoksalno, ali i to ima objašnjenje.

Ako tokom dana unesete dovoljno energije, organizam može bez problema da izdrži noć bez večernjeg obroka. Kada nema obilne večere, izbegavaju se velike oscilacije šećera u krvi, pa nivo energije može ostati stabilniji do jutra.

Osim toga, hormoni koji regulišu glad i sitost prate prirodni dnevni ritam organizma. Kod većine ljudi apetit je izraženiji tokom dana, dok se uveče i noću prirodno smanjuje. Kasni i obilni obroci mogu narušiti taj ritam.

Na jutarnju glad utiču i drugi faktori

Večera nije jedini razlog zbog kojeg se budite gladni. Na apetit mogu uticati i:

stres,

intenzivna fizička aktivnost,

hormonske promene, uključujući PMS,

pojedini lekovi,

nedovoljan unos tečnosti, jer se žeđ ponekad može pomešati sa glađu.

Šta je najbolje jesti za večeru?

Ako se često budite gladni, stručnjaci preporučuju da večernji obrok bude umeren i bogat proteinima i vlaknima, jer ove namirnice duže pružaju osećaj sitosti i doprinose stabilnijem nivou šećera u krvi.

Dobar izbor za večeru mogu biti:

jaja,

grčki jogurt,

riba,

orašasti plodovi,

povrće,

mahunarke.

Takvi obroci mogu pomoći da organizam tokom noći ima stabilniji izvor energije i da se ujutru probudite bez izraženog osećaja gladi.