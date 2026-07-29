Ministarka je navela da je EDF prošle godine završio izradu Preliminarne tehničke studije u ovoj oblasti, kao i da su u planu još tri studije u okviru prve faze nuklearnog programa, dok će ostalih 14 biti predmet daljeg razmatranja sa različitim međunarodnim kompanijama koje poseduju neophodno iskustvo.

"Veoma nam je značajno što ćemo u ovoj fazi našeg nuklearnog programa, u kojem postavljamo temelje za nuklearnu energetiku u našoj zemlji, moći da koristimo njihovo znanje, iskustvo i resurse koji će biti od velike koristi stručnjacima Nacionalnog tela za sprovođenje Programa razvoja nuklearne energije (NEPIO). Najvažniji deo ovog projekta odnosi se na izradu strategije razvoja ljudskih resursa, kao jednog od ključnih preduslova za pokretanje nacionalnog nuklearnog programa. Kadrovi predstavljaju najdragoceniji element u razvoju nuklearnog programa u svakoj zemlji i jedan od naših najvažnijih zadataka biće upravo stvaranje baze inženjera i drugih kadrova koji će moći da odgovorno i stručno upravljaju nuklearnim postrojenjima u Srbiji u budućnosti", rekla je Đedović Handanović u Vladi Srbije.

Prema rečima ministarke, cilj je da do sredine naredne godinu budu završene sve studije koje će omogućiti donošenje informisane odluke o daljem razvoju nuklearnog programa.

"U godinama pred nama Srbija mora da bude spremna u institucionalnom, regulatornom i stručnom smislu za izbor tehnologije, a prvu nuklearku Srbija mi mogla da dobije posle 2040. godine", rekla je Đedović Handanović.

Francuska elektroprivreda EDF je vodeći globalni operator nuklearnih elektrana, sa više od 50 nuklearnih reaktora samo u Francuskoj.

Francuska agencija za razvoj (ADF) obezbedila je grant u iznosu od 500.000 evra, što je njihovo prvo učešće u oblasti razvoja nuklearnih programa.

Oni će kroz projekat koji se realizuje u okviru fonda FEXTE, obezbediti podršku EDF u izgradnji stručnih i organizacionih kapaciteta u Srbiji kao deo priprema za pripremu, razvoj i sprovođenje Faze I i Faze II nuklearnog programa.

Program je usmeren na unapređenje znanja i iskustva kadrova uključenih u nuklearni program. Glavne aktivnosti obuhvataju jačanje kompetencija institucija i stručnih timova, razvoj kadrovskih kapaciteta, razvoj projektnih i upravljačkih znanja, unapređenje bezbednosne kulture, kao i sticanje tehničkih znanja neophodnih za donošenje informisanih odluka, u skladu sa preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE).